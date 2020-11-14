Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными

Их обвинили в незаконном лишении свободы детей. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 детей с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия.

Дочь обвиняемого в насилии над детьми священника из Оренбуржья получила условный срок

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно дочь священника Николая Стремского Елену. Ее муж и еще один фигурант, обвиняемые в незаконном лишении свободы детей, воспитываемых священником, получили по три года условно, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в пятницу.

"За совершенные преступления Стремской Е. Н. назначено судом наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года с испытательным сроком на 4 года, Щербакову В. В и Палачеву М. В. назначено наказание в виде лишения свободы условно на 3 года с испытательным сроком на такой же срок каждому", - говорится в сообщении.

Суд признал виновными фигурантов дела в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних лиц. Дочь священника проходила обвиняемой по еще четырем таким эпизодам. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации в полном объеме. Дело рассматривалось в особом порядке, все трое осужденных полностью признали вину, добавили в пресс-службе.

Елену Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова задержали 23 сентября 2019 года - в один день с руководителем религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николаем Стремским, которого обвиняют по уголовному делу об изнасиловании и других преступлениях против детей. По словам других совершеннолетних воспитанников священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, а в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.

Детей из семьи священника (одного усыновленного и восемь опекаемых) после ареста Стремского в сентябре 2019 года разместили в образовательных организациях Оренбургской области и взяли на полное государственное содержание. По данным Министерства образования Оренбургской области, Стремский освобожден от обязанностей опекуна. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 детей с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташ неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них. Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.