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Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние

13:43 14.11.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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15 ноября 2020 года Луна будет очень непредсказуема, ведь ее положение в Знаке Скорпиона является не самым лучшим.

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Существует ошибочное мнение, которое говорит о бездействии ночного светила во время Новолуния

Многие ученые доказали, что Луна может значительно влиять на состояние, а также энергетику человека. Существует ошибочное мнение, которое говорит о бездействии ночного светила во время Новолуния. 15 ноября 2020 года Луна будет очень непредсказуема, ведь ее положение в Знаке Скорпиона является не самым лучшим, пишет http://rsute.ru

Что можно делать 15 ноября в Новолуние

Бездельничать и отдыхать

Новолуние является отличным периодом для того, чтобы остаться дома и провести весело время в кругу семьи. Домашняя атмосфера успокоит любого, кто целую неделю находился на нервах.

Духовные практики
Астрологи рекомендуют в день Новолуния заняться медитацией и другими духовными практиками. Мысли о негативе могут закрепиться в голове человека на несколько дней, поэтому в период стоит забыть о проблемах.

Уединение
В такой период стоит меньше общаться с окружающими, также необходимо на время забыть о социальных сетях. Не стоит разговаривать с близкими о негативных событиях: сбрасывать ненужные мысли нужно самому с помощью духовных практик.

Чего не стоит делать 15 ноября в Новолуние

Ревновать
Те, у кого есть пара, не должны в период Новолуния устраивать сцены ревности партнеру. Такое поведение может привести не только к ссорам, но и к разрыву вовсе.

Мстить
Планирование мести кому-то может стать причиной утраты удачи на несколько недель. Лучше сосредоточиться на своих делах и плыть по течению.

Дорогие покупки
Многие астрологи не рекомендуют совершать дорогие покупки в Новолуние. Прилив денежных средств будет максимально слаб, поэтому шопинг не принесет никакой радости.

Лгать
В этот день нельзя врать и давать обещания, с которыми человек не сможет справиться. Поведение может повлечь за собой неприятности.

Совершать генеральную уборку
В Новолуние вместе с мусором можно вынести удачу и благополучие за дом. Легкой уборки будет достаточно.

Заниматься нелюбимыми делами
Если в этот день есть работа, которая не приносит радости человеку, ее стоит отложить. Хоть это и может привести к уменьшению дохода, но лучше сконцентрироваться на более любимом деле или хобби.

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