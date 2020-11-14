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Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду

14:00 14.11.2020 Фото: pixabay.com
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Это поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после длительного новогоднего перерыва.

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В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул

Первый рабочий день после новогодних праздников предлагается сократить на два часа. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. RT сообщил, что обращение адресовано главе Минтруда Антону Котякову.

В своём письме Петунин предлагает внести изменения в настоящее законодательство и сократить длительность первого после новогодних праздников рабочего дня.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — говорится в тексте обращения.

Петунин также напомнил, что действующие законодательные нормы не подразумевают возможности установления сокращённого рабочего дня после нерабочего праздничного.

«В соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращённый рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню», — напомнил он.

Изменение соответствующих пунктов законодательства, как объяснил специалист, поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

Ранее в России предложили продлить новогодние каникулы до 25 января 2021 года в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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