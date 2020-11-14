Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов

Сервис путешествий Туту занимаемся развитием внутреннего туризма. Его аналитический центр собрал данные о том, что происходит в разных городах. Это может пригодится тем, кто планирует поездку в ближайшее время.
Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Кроме того, ситуация сейчас меняется достаточно быстро.
-Обязательно учитывайте тот факт, что данные ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Приезжающим в РФ (в том числе возвращающимся домой) из-за границы нужно сдавать за 72 часа до полёта тест на COVID-19, а то придётся посидеть на карантине. Граждане РФ могут сдать тест и на территории РФ сразу после прилёта в течение 72 часов. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - отмечает Туту.
Можно ехать
Республика Адыгея
Алтайский край
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика Ингушетия
Иркутская область
Республика Кабардино-Балкария
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область (Кузбасс)
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Республика Крым
Курганская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Республика Северная Осетия – Алания
Тамбовская область
Республика Татарстан
Тверская область
Республика Тыва (Тува)
Тюменская область
Республика Удмуртия
Хабаровский край
Республика Хакасия
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Есть нюансы, на которые нужно обратить внимание
Республика Алтай — прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.
Амурская область — карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.
Архангельская область — карантин для иностранцев, прибывших в регион на работу.
Прибывающим в с. п. Соловецкое обязательно наличие справки об отсутствии COVID-19.
Республика Башкортостан — карантин для прибывших на работу в регион.
Республика Бурятия — прибывшим на работу нужно иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин.
Владимирская область — жителям Владимирской области, прибывшим из других регионов, нужно сообщить о себе.
Волгоградская область — самоизоляция 14 дней для иностранцев, прибывших в регион на работу.
Забайкальский край — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
Ивановская область — прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест или соблюдать карантин 14 дней.
Камчатский край — прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус или соблюдать карантин. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.
Республика Карелия — прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.
Курская область — 14 дней карантина для прибывших из-за рубежа. В общественных местах масочный режим.
Магаданская область — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или провести 14 дней в самоизоляции.
Республика Мордовия — для прибывших из-за рубежа по суше и для иностранцев, прибывших в регион с целью работы, предусмотрен 14-дневный карантин.
Ненецкий автономный округ — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней.
Нижегородская область — прибывшие из-за границы по воздуху должны предоставить ПЦР-тест, для остальных предусмотрен карантин.
Новосибирская область — карантин 14 дней для прибывших из-за границы по суше.
Оренбургская область — прибывшие из других регионов должны сдать ПЦР-тест или самоизолироваться на 14 дней.
Орловская область — самоизоляция 14 дней для прибывающих из-за границы.
Пензенская область — ПЦР-тест для прибывших из других регионов или других стран.
Пермский край — карантин 14 дней для иностранцев и прибывших в Пермский край с целью работы или учёбы.
Приморский край — прибывшие в регион должны сообщить о себе.
Республика Саха (Якутия) — 14 дней карантина для прибывших на работу.
Севастополь — прибывшим из других регионов при заселении в гостиницы понадобится тест-ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, предусмотрен карантин.
Смоленская область — прибывшие из других регионов должны иметь тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней.
Ставропольский край — самоизоляция 14 дней для прибывших из неблагоприятных регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение).
Томская область — прибывшие в регион должны сообщить о себе.
Ульяновская область — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
Республика Чувашия — самоизоляция для прибывших из-за рубежа.
Чукотский автономный округ — прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.
Ямало-Ненецкий автономный округ — прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.
Республика Карачаево-Черкесия — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе. Обязательный карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.
Самоизоляция для приезжих
Республика Калмыкия — 14 дней карантина для прибывших из других регионов и стран.
Красноярский край — карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов.
Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию.
Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.