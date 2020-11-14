Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов

Впрочем, в каждом регионе есть свои требования к путешественникам. Планируя поездки на новогодние праздники, изучите их, чтобы не испортить отдых.

В России есть прекрасные места, где вы еще не бывали

Сервис путешествий Туту занимаемся развитием внутреннего туризма. Его аналитический центр собрал данные о том, что происходит в разных городах. Это может пригодится тем, кто планирует поездку в ближайшее время.

Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Кроме того, ситуация сейчас меняется достаточно быстро.

-Обязательно учитывайте тот факт, что данные ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Приезжающим в РФ (в том числе возвращающимся домой) из-за границы нужно сдавать за 72 часа до полёта тест на COVID-19, а то придётся посидеть на карантине. Граждане РФ могут сдать тест и на территории РФ сразу после прилёта в течение 72 часов. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - отмечает Туту.

Можно ехать

Республика Адыгея

Алтайский край

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Вологодская область

Воронежская область



Республика ДагестанРеспублика ИнгушетияИркутская областьРеспублика Кабардино-БалкарияКалининградская областьКалужская областьКемеровская область (Кузбасс)Кировская областьРеспублика КомиКостромская областьКраснодарский крайРеспублика КрымКурганская областьЛенинградская областьЛипецкая областьРеспублика Марий ЭлМоскваМосковская областьМурманская областьНовгородская областьПсковская областьСанкт-ПетербургРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьРеспублика Северная Осетия – АланияТамбовская областьРеспублика ТатарстанТверская областьТульская областьРеспублика Тыва (Тува)Тюменская областьРеспублика УдмуртияХабаровский крайРеспублика ХакасияХанты-Мансийский автономный округЧелябинская областьЯрославская область

Есть нюансы, на которые нужно обратить внимание

Республика Алтай — прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

Амурская область — карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.

Архангельская область — карантин для иностранцев, прибывших в регион на работу.

Прибывающим в с. п. Соловецкое обязательно наличие справки об отсутствии COVID-19.

Республика Башкортостан — карантин для прибывших на работу в регион.

Республика Бурятия — прибывшим на работу нужно иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин.

Владимирская область — жителям Владимирской области, прибывшим из других регионов, нужно сообщить о себе.

Волгоградская область — самоизоляция 14 дней для иностранцев, прибывших в регион на работу.

Забайкальский край — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

Ивановская область — прибывшие в регион из других субъектов РФ должны предоставить ПЦР-тест или соблюдать карантин 14 дней.

Камчатский край — прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус или соблюдать карантин. В некоторых населённых пунктах введён режим ЧС.

Республика Карелия — прибывшие из других регионов РФ должны сообщить о себе.

Курская область — 14 дней карантина для прибывших из-за рубежа. В общественных местах масочный режим.

Магаданская область — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или провести 14 дней в самоизоляции.

Республика Мордовия — для прибывших из-за рубежа по суше и для иностранцев, прибывших в регион с целью работы, предусмотрен 14-дневный карантин.

Ненецкий автономный округ — прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест ПЦР на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней.

Нижегородская область — прибывшие из-за границы по воздуху должны предоставить ПЦР-тест, для остальных предусмотрен карантин.

Новосибирская область — карантин 14 дней для прибывших из-за границы по суше.

Оренбургская область — прибывшие из других регионов должны сдать ПЦР-тест или самоизолироваться на 14 дней.

Орловская область — самоизоляция 14 дней для прибывающих из-за границы.

Пензенская область — ПЦР-тест для прибывших из других регионов или других стран.

Пермский край — карантин 14 дней для иностранцев и прибывших в Пермский край с целью работы или учёбы.

Приморский край — прибывшие в регион должны сообщить о себе.

Республика Саха (Якутия) — 14 дней карантина для прибывших на работу.

Севастополь — прибывшим из других регионов при заселении в гостиницы понадобится тест-ПЦР. Для иностранцев, прибывших с целью работы, предусмотрен карантин.

Смоленская область — прибывшие из других регионов должны иметь тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней.

Ставропольский край — самоизоляция 14 дней для прибывших из неблагоприятных регионов (кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение).

Томская область — прибывшие в регион должны сообщить о себе.

Ульяновская область — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

Республика Чувашия — самоизоляция для прибывших из-за рубежа.

Чукотский автономный округ — прибывшие в регион должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

Ямало-Ненецкий автономный округ — прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

Республика Карачаево-Черкесия — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе. Обязательный карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа.

Самоизоляция для приезжих

Республика Калмыкия — 14 дней карантина для прибывших из других регионов и стран.

Красноярский край — карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов.

Омская область — прибывшие в регион с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию.

Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.