Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020

Снова число заболевших превышает количество разворачиваемых коек - свыше 5500. Еще почти 3800 жителей региона находятся под наблюдением по COVID-19.

Регион повторил суточный антирекорд по выявленным зараженным

По данным оперативного штаба, на утро 14 ноября в регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом (+186 за минувшие сутки), в том числе у 1278 детей. 1 224 человека выписаны с выздоровлением (+161 за сутки).

Таким образом, повторен суточный рекорд по числу вновь выявленных случаев, установленный 21 октября. Уже в течение трех с лишним недель суточное число новых заразившихся в официальной сводке колеблется в очень узком диапазоне: от 174 до 186 человек.

Скончались за последние 24 часа еще 4 пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3758. В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. В том числе ковидные пациенты лежат в ЦГБ Бердска. Всего госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, на данный момент в больницах находятся 5563 пациента с ковид. И снова мест на всех не хватает. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", региональный минздрав сообщал об открытии 5546 коек для зараженных коронавирусом.

Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением на 14 ноября находятся 3784 жителя региона, 60 227 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 14 ноября зарегистрировано в Бердске 14 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе выявили 686 больных. 86 из них - за последнюю неделю.