14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020

15:09 14.11.2020 Фото: Nso.ru
0

Снова число заболевших превышает количество разворачиваемых коек - свыше 5500. Еще почти 3800 жителей региона находятся под наблюдением по COVID-19.

% name% title
Регион повторил суточный антирекорд по выявленным зараженным
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в РоссииЗабиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020Ещё 496 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 14 ноября в регионе зарегистрировано 19 825 случаев инфицирования коронавирусом (+186 за минувшие сутки), в том числе у 1278 детей. 1 224 человека выписаны с выздоровлением (+161 за сутки).

Таким образом, повторен суточный рекорд по числу вновь выявленных случаев, установленный 21 октября. Уже в течение трех с лишним недель суточное число новых заразившихся в официальной сводке колеблется в очень узком диапазоне: от 174 до 186 человек.

Скончались за последние 24 часа еще 4 пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3758. В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

В больницы районов области госпитализированы 1752 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. В том числе ковидные пациенты лежат в ЦГБ Бердска. Всего госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, на данный момент в больницах находятся 5563 пациента с ковид. И снова мест на всех не хватает. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", региональный минздрав сообщал об открытии 5546 коек для зараженных коронавирусом.

Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением на 14 ноября находятся 3784 жителя региона, 60 227 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 14 ноября зарегистрировано в Бердске 14 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе выявили 686 больных. 86 из них - за последнюю неделю.

COVID-19 антирекорд больницы диагноз коронавирус пациенты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие еще больницы перепрофилируют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
16:35 14-11-2020
Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
15:54 14-11-2020
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
"Не заслужил": на смехотворную пенсию живет иллюзионист Амаяк Акопян 2
15:39 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
15:34 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
15:27 14-11-2020
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
БердскЗабиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
15:09 14-11-2020
Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов 1
14:52 14-11-2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов
БердскШокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
14:38 14-11-2020
Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
14:00 14-11-2020
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние