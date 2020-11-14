Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России

Суточный прирост заболевших в стране показал максимум за все время пандемии. Умирают сотнями, заражаются десятками тысяч.

В России впервые выявлено более 22 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщили 14 ноября в оперативном штабе. Это максимум за все время пандемии. Накануне было выявлено 21 983 заболевших. Общее число заболевших достигло 1 903 253.

Умер за последние сутки 391 человек (накануне — 411), за все время — 32 834. Выздоровели 18 626 человек (сутками ранее — 18 735), всего — 1 425 529.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 6427 (за все время 503 943),

Санкт-Петербург — 1852 (79 760),

Московская область — 786 (95 845),

Нижегородская область — 441 (47 395),

Республика Карелия — 386 (9630).

Самое высокое число смертей зарегистрировано в Москве — 69 (всего 7712) и Санкт-Петербурге — 64 (4510).