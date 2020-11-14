14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

"Не заслужил": на смехотворную пенсию живет иллюзионист Амаяк Акопян

15:39 14.11.2020 Фото: Скриншот
2 0

Артист, не имеющий никаких званий, отметил, что сейчас он приостановил свою творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.

% name% title
"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.

Он отметил, что есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист не интересен.

"Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей – как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам", — заявил он.

По словам артиста, ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. Акопян пояснил, что есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, а есть те, кто думают иначе.

"Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил – значит, так тому и быть… Все заслуги – в прошлом!", — рассказал иллюзионист.

Также артист отметил, что сейчас он приостановил свою творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.

Ранее о своей пенсии рассказали такие известные деятели культуры как Юрий Лоза (он получает 12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его выплаты составляют "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей) и актриса Лидия Федосеева-Шукина (она получает 55 тысяч рублей).

артист выплаты деятели культуры звание пенсия Амаяк Акопян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получает, как и все российские пенсионеры?

Аноним, 14 ноября 2020 15:57
НВР:
Нет, есть меньшие пенсии. Критериев "заслуженности" или "геройства" так и не озвучили. Такие "звания" скорее носят политико-патриотичную значимость.
Аноним, 14 ноября 2020 16:37
Налоги платить надо было

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
16:35 14-11-2020
Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
15:54 14-11-2020
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
"Не заслужил": на смехотворную пенсию живет иллюзионист Амаяк Акопян 2
15:39 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
15:34 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
15:27 14-11-2020
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
БердскЗабиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
15:09 14-11-2020
Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов 1
14:52 14-11-2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов
БердскШокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
14:38 14-11-2020
Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
14:00 14-11-2020
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние