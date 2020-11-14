"Не заслужил": на смехотворную пенсию живет иллюзионист Амаяк Акопян

Артист, не имеющий никаких званий, отметил, что сейчас он приостановил свою творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.

"Как хочешь, так и живи": Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопяк в интервью "Собеседнику" рассказал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей.

Он отметил, что есть люди, которые знают о нем и помнят, а есть те, кому артист не интересен.

"Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей – как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам", — заявил он.

По словам артиста, ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий. Акопян пояснил, что есть люди, которые считают, что он должен был стать народным артистом, а есть те, кто думают иначе.

"Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил – значит, так тому и быть… Все заслуги – в прошлом!", — рассказал иллюзионист.

Также артист отметил, что сейчас он приостановил свою творческую деятельность по состоянию здоровья и распустил свой коллектив.

Ранее о своей пенсии рассказали такие известные деятели культуры как Юрий Лоза (он получает 12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его выплаты составляют "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей) и актриса Лидия Федосеева-Шукина (она получает 55 тысяч рублей).