Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста

Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста.
Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно.
"К сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно", — рассказал "Звезде" Согомонян.
В комментарии РЕН-ТВ Согомонян отметил, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице.
"Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", — пояснил друг Джигарханяна.
Режиссер Сергей Виноградов завил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса.
"Это какой-то набор болезней, который совпал", — пояснил он.
По словам друга Джигарханяна Марка Рудинштейна, актер сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице.
"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти", — рассказал Рудинштейн "Подъему".
Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет. По словам Согомоняна, прощание пройдет 17 ноября в театре, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.
Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.