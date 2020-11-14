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Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста

15:54 14.11.2020 Фото: Википедии
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Близкие знаменитого актера заявляют, что его уход из жизни не связан с короавирусом. Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни утром в субботу. Его похоронят 17 ноября на Ваганьковском кадбище.

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Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артистаСкончался Армен Джигарханян. Ему было 85 летЕщё 519 новостей

Друзья и коллеги актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста.

Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, врачи в больнице пытались спасти актера, но безуспешно.

"К сожалению, состояние здоровья такое. Болел достаточно серьезно", — рассказал "Звезде" Согомонян.

В комментарии РЕН-ТВ Согомонян отметил, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице.

"Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", — пояснил друг Джигарханяна.

Режиссер Сергей Виноградов завил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса.

"Это какой-то набор болезней, который совпал", — пояснил он.

По словам друга Джигарханяна Марка Рудинштейна, актер сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице.

"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти", — рассказал Рудинштейн "Подъему".

Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет. По словам Согомоняна, прощание пройдет 17 ноября в театре, а похоронят его на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.

Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

артист заболевания коронавирус остановилось сердце похоронят причина смерти прощание Армен Джигарханян
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