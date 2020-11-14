Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске

Кадры зверств медсестер в детской туббольнице попали в сеть

Первые результаты работы совместной комиссии министерства здравоохранения Новосибирской области и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, созданной после двух случаев жестокого обращения медсестер с детьми в туберкулезной больнице. Это медучреждение прославилось на всю Россию тем, что персонал бил и таскал детей за волосы. И такое отношение к больным малышам продолжалось не один год, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Совместная комиссия минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инцидентам. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем.

11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание – будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность, она позволит принять на работу воспитателя.

В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования: коридорах, игровых, палатах, будет смонтирована система видеонаблюдения, сообщили в региональном минздраве.

«В местах пребывания детей без сопровождения законных представителей установят камеры видеонаблюдения для исключения жестокого обращения медперсонала с детьми. С персоналам обязательно проведут оперативное совещание, сотрудникам также организуют работу с психологом на тему профессионального выгорания и правилах обращения с детьми. Приказано пересмотреть штатное расписание в пользу увеличения медицинского персонала по уходу за детьми раннего возраста (няни, медсестры), ввести в штат социального работника для взаимодействия с органами опеки и попечительства», — сообщила Надежда Болтенко.

В туберкулезной больнице также появится оборудованная детская игровая комната.

Главному врачу медучреждения выдано предписание и «дорожная карта» по устранению случаев жестокого обращения с детьми в дальнейшем. Ситуация находится на личном контроле Надежды Болтенко.

Напомним, что следователи завели два уголовных дела о жестоком обращении с детьми. Вторая медсестра городской туберкулезной больницы, ударившая своего пациента — малолетнего мальчика стала фигуранткой дела. Первое возбуждено в отношении медсестры, таскавшей за волосы и бросавшей на кровать детей.

В начале ноября в туберкулезной больнице Новосибирска медсестра оттаскала за волосы маленькую девочку. Женщину уволили из системы здравоохранения, на нее завели уголовное дело.

Уголовное дело возбудили на руководство новосибирского тубдиспансера, где били детей



Оно стало уже третьим в ходе расследования вопиющего отношения медицинского персонала клиники к своим малолетним пациентам. Ранее об увольнении заведующего детским отделением туберкулёзной больницы сообщил региональный минздрав.

Напомним, что скандал в клинике разгорелся 6 ноября, после размещения в Сети видео, на котором медсестра детского отделения туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Причём утверждалось, что подобные действия по отношению к маленьким пациентам в детском отделении клиники носят систематический характер, что подтвердилось дальнейшей проверкой.

Позже следователями был установлен еще один факт жестокого обращения другой медсестры клиники в отношении малолетнего ребёнка. В итоге, в течение пары дней на двух сотрудниц медучреждения было заведено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

В ходе их расследования следователями были получены данные о том, что ряд должностных лиц из числа руководства больницы не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного к ним отношения, не организовав необходимого контроля за своими сотрудниками, что и привело к подобным последствиям. В результате было возбуждено новое уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках его расследования следователи сейчас выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех должностных лиц из числа руководства, допустивших халатное отношение к своим обязанностям.