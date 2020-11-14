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Отрезали ухо при ограблении налетчики жителю коммунальной квартиры

17:04 14.11.2020 Фото: pixabay.com
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Соседка потерпевшего, увлекающаяся спиртными напитками, пожаловалась приятелям, что у нее возник конфликт, и мужчины разобрались с обидчиком "дамы".

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Во время ограбления преступники отрезали ухо жителю Екатеринбурга. Все трое задержаны

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении жестокого преступления в Екатеринбурге, об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе городской полиции.

По данным правоохранителей, в микрорайоне Уралмаш трое мужчин избили жителя коммунальной квартиры – пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как отмечают местные СМИ, в ходе налета преступники отрезали своей жертве, лишившейся телевизора и сотового телефона, ухо.

Как выяснилось, агрессоры были хорошо знакомы с соседкой потерпевшего. Женщина, увлекающаяся спиртными напитками, пожаловалась приятелям на соседа, с которым у нее возник конфликт, и мужчины разобрались с обидчиком "дамы".

Полицейские оперативно обнаружили квартиру, куда после нападения ушли подозреваемые.

"Входная дверь в данное помещение была по какой-то причине залита монтажной пеной, а жильцы, по свидетельствам соседей, попадали внутрь через окно. Таким же образом пришлось проникнуть в квартиру и полицейским", – отмечается в сообщении правоохранителей.

В итоге стражи порядка задержали участников нападения – все они ранее уже были судимы за совершение различных преступлений. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", им грозит до 12 лет лишения свободы.

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