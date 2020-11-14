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Российские миротворцы вышли в патрули в Нагорном Карабахе с 14 ноября 2020

17:14 14.11.2020 Фото: Минобороны
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Доставка миротворцев в Армению началась 10 ноября самолетами Ил-76 из Ульяновска. Всего Россия должна направить в регион до 1960 военнослужащих вместе с военной техникой.

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За последние сутки Минобороны России отправило 20 самолетов с российскими военнослужащими

По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в настоящее время в районе вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки

Конашенков добавил, что с 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к проведению патрулей в Нагорном Карабахе.

«С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», — сказал генерал-майор.

Россия начала ввод миротворцев на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского каридора, после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, российские миротворцы должны вести контроль за исполнением договоренностей.

Доставка миротворцев в Армению началась 10 ноября самолетами Ил-76 из Ульяновска. За последние сутки Минобороны России отправило 20 самолетов с российскими военнослужащими. Всего Россия должна направить в регион до 1960 миротворцев вместе с военной техникой, передает РБК.

История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

ввод миротворцев военные действия Ил-76 Нагорный Карабах Игорь Конашенков
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