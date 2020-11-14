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Пугающие цифры: Сколько "подозреваемых" на COVID-19 насчитывается в Бердске на 14 ноября

17:32 14.11.2020 Фото: vk.com
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Четвертая часть находящихся под медицинским наблюдением - дети. Кроме того, еще несколько сотен бердчан ждут результаты теста на коронавирус.

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Больны коронавирусом уже 686 бердчан. Выписано после выздоровления 576 пациентов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пугающие цифры: Сколько "подозреваемых" на COVID-19 насчитывается в Бердске на 14 ноябряЭто жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в РоссииЕщё 497 новостей

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1349 жителей города. Из них 309 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 576 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 280 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 14 ноября, выявили 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 686 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Неделю назад было ровно 600 заболевших.

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