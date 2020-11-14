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Простились в крематории с погибшим в авиактастрофе ведущим шоу "ДНК" на НТВ Александром Колтовым. Смотрите видео

17:57 14.11.2020 Фото: Инстаграм
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У телеведущего остались жена и сын, осиротели и двое малышей его пассажирки. Почему в кабине самолета в роковой день с ним была не супруга, неизвестно.

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В Москве простились с погибшим в авиакатастрофе телеведущим Александром Колтовым
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Простились в крематории с погибшим в авиактастрофе ведущим шоу "ДНК" на НТВ Александром Колтовым. Смотрите видеоПричину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артистаЕщё 520 новостей

В Москве проводили в последний путь телеведущего Александра Колтового, который погиб в результате крушения самолета 7 ноября. Десятки человек пришли, чтобы проститься с журналистом: на церемонии присутствуют его родные и близкие, коллеги и поклонники. Мероприятие проходило в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

Александр Колтовой разбился 7 ноября на легкомоторном самолете. Вместе с ним погибла его знакомая Наталья Климова.

Уже в небе двигатель воздушного судна загорелся. Пилот успел подать аварийный сигнал, но самолет врезался в землю и вспыхнул.

Камера наблюдения запечатлела момент маневра Колтового перед крушением. Он смог отвести самолет от оживленной трассы. И телеведущий, и его спутница погибли.

Следователи заявили, что приоритетной версией трагедии является техническая неисправность самолета.

У ведущего остались жена и сын, осиротели и двое малышей его приятельницы. Почему в кабине воздушного судна в роковой день с ним была не супруга, неизвестно. Следствие по делу о гибели журналиста сообщило, что намерено проверить летные документы Колтового.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в МАК не смогли расшифровать данные с разбившегося самолета Колтового.

крушение погибли поклонники проводили в последний путь разбился телеведущий Александр Колтовой
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