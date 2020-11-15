15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Вы малоимущий: по телефону 8-800-100-0082 вам расскажут о материальной поддержке по социальному контракту

21:00 15.11.2020 Фото: pxhere
0

Жители региона используют средства социального контракта для ведения личного подсобного хозяйства, организацию собственного дела, а также на обеспечение пожаробезопасности жилых помещений и подготовку семей с детьми к осенне-зимнему сезону.

% name% title
Средства используются для ведения личного подсобного хозяйства

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в рамках заседания комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области выступил с докладом о внесении изменений в региональный закон «О социальной помощи на территории Новосибирской области». В соответствии с изменениями форму социального контракта будет утверждать Правительство Новосибирской области.

Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта – одна их эффективных технологий, которая направлена на преодоление социального иждивенчества и дает возможность малоимущим гражданам с помощью «стартового капитала» и содействия государства самостоятельно изменить своё материальное положение.

Как отметил Ярослав Фролов, в регионе социальную помощь на основании социального контракта оказывают с 2010 года. За все время действия региональной меры поддержки на помощь жителям Новосибирской области перечислено более 300 млн рублей. Общее количество заключенных контрактов – порядка 12 тысяч.

Жители региона используют средства социального контракта для ведения личного подсобного хозяйства, организацию собственного дела, а также на обеспечение пожаробезопасности жилых помещений и подготовку семей с детьми к осенне-зимнему сезону.

«В настоящее время министерством прорабатываются новые направления, которые будут востребованы как среди сельских, так и среди городских жителей. Речь идет об обучении, профессиональном переобучении другой профессии, повышении квалификации и помощи при трудоустройстве. Для людей, решивших начать собственное дело - помощь в организации индивидуального предпринимательства», - рассказал министр.

Финансирование 2020 года составляет более 50 млн рублей. По вопросу получения адресной социальной помощи на основании социального контракта жители региона могут обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.

В 2021-2022 годах ежегодно регионам России будут направляться средства федерального бюджета на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. В 2021 году на эти цели в регион запланировано направить 636,7 млн рублей федеральных средств.

Источник: mtsr

ведение хозяйства личное подсобное хозяйство социальный контракт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы держите свое хозяйство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика
22:00 15-11-2020
16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика
Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021
21:30 15-11-2020
Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021
БердскВы малоимущий: по телефону 8-800-100-0082 вам расскажут о материальной поддержке по социальному контракту
21:00 15-11-2020
Вы малоимущий: по телефону 8-800-100-0082 вам расскажут о материальной поддержке по социальному контракту
БердскВсе выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
20:00 15-11-2020
Все выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"
19:00 15-11-2020
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
18:27 15-11-2020
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео 1
18:09 15-11-2020
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео
БердскРазгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор 3
17:45 15-11-2020
Разгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии 3
17:17 15-11-2020
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии
БердскПолный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора 1
16:46 15-11-2020
Полный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора