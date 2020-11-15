Один из принципов дошкольного образования - научить детей хорошо играть вместе, что обычно выражается в обучении детей общению.

Появилось новое движение, которое не поощряет родителей учить своих детей делиться , и оно набирает обороты как у родителей, так и у дошкольных учреждений

Ребекка Грубер

Один из принципов дошкольного образования - научить детей хорошо играть вместе, что обычно выражается в обучении детей общению.

Если вы когда-нибудь видели трех дошкольников, играющих в песочнице, вы знаете, что даже если там есть 10 игрушек, все они захотят одну и ту же, и обычно случается срыв, когда один ребенок ее не получает.

Но, возможно, совместное использование не должно быть целью дошкольного образования.

Появилось новое движение, которое не поощряет родителей учить своих детей делиться , и оно набирает обороты как у родителей, так и у дошкольных учреждений.

Прекратите учить своих детей делиться.

«Принуждение детей к совместному использованию не дает нам уроков, которые мы хотим, чтобы они усвоили» , - сказала доктор Лаура Маркхэм, автор книги « Мирные родители, счастливые братья и сестры» . «Давайте согласимся, что цель состоит в том, чтобы наши дети вырастали щедрыми людьми, способными замечать потребности других и реагировать на них».

В начальной школе дети учатся удовлетворять свои собственные потребности, которые на данном этапе их жизни включают работу и игры в их сообществах.

«Мы не хотим, чтобы наши дети чувствовали, что им следует прервать свою работу, чтобы« дать »что-то другому ребенку только потому, что другой ребенок просит», - добавила она.

По словам доктора Маркхэма, вместо того, чтобы учить детей говорить за себя, принудительный обмен опытом учит их:

1. Если я плачу достаточно громко, я получаю то, что хочу , даже если это есть у кого-то другого.

2. Родители несут ответственность за то, кто что и когда получает, и это произвольно, в зависимости от их прихоти и того, насколько сильно я прошу свою очередь.

3. Мы с братом постоянно соревнуемся за то, что нам нужно. Он мне не нравится.

4. Думаю, я жадный человек, но это то, чем мне нужно быть, чтобы получить то, что я заслуживаю.

5. Лучше "играть быстро", потому что этот предмет у меня не будет надолго.

6. Я выиграл! Но скоро я снова проиграю. Мне лучше громко протестовать, когда доходит моя очередь, каждую минуту, когда я могу. А потом снова начни протестовать, как только придет очередь моего брата или сестры. Если я сделаю своих родителей несчастными, у меня будет больше времени с игрушкой.

Вместо этого дайте детям инструменты.

Так чему же их учить? Доктор Маркхэм сказал, что детям нужно дать инструменты, чтобы справиться с этими ситуациями.

«Мы действительно хотим, чтобы наш ребенок заметил, когда другому ребенку нужна очередь, и чтобы он получил возможность», - прокомментировала она. "И когда у кого-то еще есть что-то, чего хочет наш ребенок, мы надеемся, что он сможет контролировать свои импульсы, чтобы она не схватывала это, а вместо этого будет использовать свои слова, чтобы выработать договоренность, чтобы она могла использовать объект в будущем."

Обучая детей защищать себя и не делиться своими игрушками сразу, они не ждут, что кто-то скажет им, что их время истекло, и поэтому они могут играть с ними более свободно.

«Традиционный подход принудительного совместного использования подрывает способность детей терять себя в игре, а также подрывает отношения между братьями и сестрами, создавая постоянную конкуренцию», - объяснил доктор Маркхэм. «Ни один из детей не может испытать щедрость, которую он дает другому».

Что могут сделать родитель или педагог?

«Я поощряю саморегулирующиеся повороты, когда ребенок решает, как долго использовать игрушку, чтобы он мог в полной мере насладиться ею, а затем может передать ее другому ребенку с открытым сердцем» , - сказал доктор Маркхэм.

Она считает, что это поможет ребенку испытать чувство удовлетворения, которое приходит от того, чтобы сделать кого-то счастливым, и в конечном итоге научит его щедрости. В свою очередь, она считает, что этот опыт более познавательный , он учит детей:

1. Я могу попросить то, что хочу. Иногда у меня скоро очередь, а иногда мне приходится ждать.

2. Плачь - это нормально, но это не значит, что я получу игрушку.

3. Я не получаю всего, что хочу, но получаю кое-что получше. Родители всегда меня понимают и помогают, когда я расстроен.

4. После слез мне становится лучше.

5. Вместо этого я могу использовать другую игрушку и получать от нее огромное удовольствие. Я все лучше жду.

6. Мне не нужно ныть и плакать перед родителями, чтобы убедить их помочь мне. Всем приходится ждать своей очереди, но очередь рано или поздно достается каждому.

7. Мне нравится ощущение, когда мой брат дает мне игрушку. Она мне нравится.

8. Я могу пользоваться игрушкой столько, сколько захочу; никто не заставит меня отдать его моему брату в любой момент. Когда я закончу с игрушкой и отдаю ее своему брату или сестре, я чувствую себя хорошо внутри - мне нравится давать ей возможность. Я щедрый человек.

Конечным результатом является ребенок, который учится терпению и сочувствию и может быть лучше подготовлен для решения более серьезных ситуаций в будущем.

Ребекка Грубер - вице-президент по фирменному контенту PopSugar, гуру по связям с общественностью и мама двух замечательных мальчиков.

Источник: yourtango.com