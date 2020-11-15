Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021

Уже который сезон на пике популярностью остаются высокие сапоги ботфорты, которые выглядят эффектно как с юбками, так и с джинсами

В холодном сезоне этого года не теряет популярность классика, которая удачно трансформируется под современные образы. Модницы смогут порадовать себя сапогами на плоской подошве и каблуке, всевозможными ботинками и теплыми кроссовками.

Вечная классика с каблуком и без

Уже который сезон на пике популярностью остаются высокие сапоги ботфорты, которые выглядят эффектно как с юбками, так и с джинсами. Этой зимой самые актуальные модели – сапоги-чулки и ботфорты на шпильке, которые как будто вернулись на подиумы из девяностых.

Однако, выбирая такую обувь, очень важно грамотно продумать остальной образ. Он должен быть сдержанным и лаконичным, так как ботфорты сами по себе привлекают внимание. Идеальным вариантом станет юбка чуть выше колена с классической блузкой или узкие джинсы с водолазкой или рубашкой.

Для тех, кто не готов к таким смелым решениям, идеально подойдут классические ботинки на плоской подошве. Особое внимание стоит обратить на модели, выполненные из замши или нубука. В этом году такие варианты максимально популярны. А яркости образу добавят необычные цвета и интересные декоративные элементы.

Челси и берцы на пике популярности

Несколько лет назад берцы стремительно ворвались в мир женской моды и прочно обосновались там. И эта зима не исключение. Модницы, которые отдают предпочтение комфорту, могут выбрать пару себе по душе. Крепкая шнуровка и толстая подошва, напоминающая тракторные гусеницы, позволят не замерзнуть даже при сильном ветре, снегопаде или слякоти. Кроме того, такая обувь с легкостью сочетается не только со спортивным стилем или джинсами, но и удачно гармонирует с воздушными юбками, платьями и тонкими блузами.

Самая практичная обувь в холодный сезон – это, несомненно, сапоги челси. Главное их достоинство – резиновые вставки по бокам, благодаря которым ножки дополнительно защищены от воды и снега. А строгий дизайн легко можно сочетать с любой одеждой, начиная от вечерних нарядов, заканчивая походом в офис.

Источник: rsute.ru