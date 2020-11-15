15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021

21:30 15.11.2020 Фото: rsute.ru
0

Модницы смогут порадовать себя сапогами на плоской подошве и каблуке, всевозможными ботинками и теплыми кроссовками.

% name% title
Уже который сезон на пике популярностью остаются высокие сапоги ботфорты, которые выглядят эффектно как с юбками, так и с джинсами

В холодном сезоне этого года не теряет популярность классика, которая удачно трансформируется под современные образы. Модницы смогут порадовать себя сапогами на плоской подошве и каблуке, всевозможными ботинками и теплыми кроссовками.

Вечная классика с каблуком и без

Уже который сезон на пике популярностью остаются высокие сапоги ботфорты, которые выглядят эффектно как с юбками, так и с джинсами. Этой зимой самые актуальные модели – сапоги-чулки и ботфорты на шпильке, которые как будто вернулись на подиумы из девяностых.

Однако, выбирая такую обувь, очень важно грамотно продумать остальной образ. Он должен быть сдержанным и лаконичным, так как ботфорты сами по себе привлекают внимание. Идеальным вариантом станет юбка чуть выше колена с классической блузкой или узкие джинсы с водолазкой или рубашкой.

Для тех, кто не готов к таким смелым решениям, идеально подойдут классические ботинки на плоской подошве. Особое внимание стоит обратить на модели, выполненные из замши или нубука. В этом году такие варианты максимально популярны. А яркости образу добавят необычные цвета и интересные декоративные элементы.

Челси и берцы на пике популярности

Несколько лет назад берцы стремительно ворвались в мир женской моды и прочно обосновались там. И эта зима не исключение. Модницы, которые отдают предпочтение комфорту, могут выбрать пару себе по душе. Крепкая шнуровка и толстая подошва, напоминающая тракторные гусеницы, позволят не замерзнуть даже при сильном ветре, снегопаде или слякоти. Кроме того, такая обувь с легкостью сочетается не только со спортивным стилем или джинсами, но и удачно гармонирует с воздушными юбками, платьями и тонкими блузами.

Самая практичная обувь в холодный сезон – это, несомненно, сапоги челси. Главное их достоинство – резиновые вставки по бокам, благодаря которым ножки дополнительно защищены от воды и снега. А строгий дизайн легко можно сочетать с любой одеждой, начиная от вечерних нарядов, заканчивая походом в офис.

Источник: rsute.ru

мода обувь сезон осень-зима 2020-2021 стиль тренд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть у вас новинки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика
22:00 15-11-2020
16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика
Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021
21:30 15-11-2020
Какая обувь будет пользоваться популярностью у модниц в сезоне осень-зима 2020-2021
БердскВы малоимущий: по телефону 8-800-100-0082 вам расскажут о материальной поддержке по социальному контракту
21:00 15-11-2020
Вы малоимущий: по телефону 8-800-100-0082 вам расскажут о материальной поддержке по социальному контракту
БердскВсе выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
20:00 15-11-2020
Все выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"
19:00 15-11-2020
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
18:27 15-11-2020
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео 1
18:09 15-11-2020
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео
БердскРазгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор 3
17:45 15-11-2020
Разгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии 4
17:17 15-11-2020
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии
БердскПолный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора 1
16:46 15-11-2020
Полный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора