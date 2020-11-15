15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Пять убийц молодости и красоты

07:00 15.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Что губит женскую молодость и красоту на психологическом уровне - 5 очень опасных вещей.

% name% title
Если к молодости не расположена душа, все усилия по ее сохранению будут напрасными

Каждая женщина мечтает подольше сохранить молодость и красоту. Но в погоне за молодостью, даже ведя здоровый образ жизни и следя за собой, тело может стремительно стареть. Ведь если к молодости не расположена душа, все усилия по ее сохранению будут напрасными.

Экстрасенс Елена Ясевич рассказала о том, что лишить женщину молодости и красоты.

Что губит женскую молодость и красоту на психологическом уровне

Зависть. Это чувство съедает женщину изнутри. Оно отравляет сосуды и ухудшает кровообращение. Это в итоге приводит к дряблости мышц и морщинам.

Обидчивость. Хотите сохранить красивый и ровный цвет лица и гладкую кожу — отпустите все обиды! Орган, концентрирующий в себе все обиды — печень, а люди с неисправной работой печени имеют нездоровый цвет лица и плохую кожу.

Пессимистическое отношение у жизни. Негативное мышление и беспокойные мысли портят вид лица — опускаются уголки губ, лицо становится нахмуренным и угрюмым.

Отсутствие любви. Что делает женщину молодой? Конечно, любовь и влюбленное состояние. Если женщина живет с нелюбимым мужчиной и никому не дарит свою нежность, ласку и заботу, то она быстро стареет. Именно наполненность любовью дает силы, энергию и красоту. Любовь можно найти и в простых мелочах — хорошая погода, букет цветов, шум дождя и пр.

Отсутствие общения. Если женщина ощущает себя никому не нужной, то ее организм блокирует выделение положительной и молодой энергии. Важно проявлять инициативу в общении и самим. Идите навстречу близким людям, будьте активными в общении, тогда люди к вам потянуться и это наполнит вас позитивной энергией.

Самое страшное, по словам Елены Ясевич, что многие женщины сами того не осознавая питают «убийц» своей молодости и красоты. Но никакие крема, физические упражнение и правильное питание не помогут омолодиться, если в душе поселилась старость.

Прогоните все негативные эмоции из своей жизни и обретите душевную молодость, которая отразится у вас на лице!

Источник: dailyhoro.ru

женщины молодость и красота психология экстрасенс энергия Елена Ясевич
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Эти чувства есть у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пять убийц молодости и красоты
07:00 15-11-2020
Пять убийц молодости и красоты
РУБОП 2020: Открытки и красивые поздравления на 15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
06:30 15-11-2020
РУБОП 2020: Открытки и красивые поздравления на 15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
Прекратите учить своих детей делиться
06:00 15-11-2020
Прекратите учить своих детей делиться
Чудесные поздравительные открытки и душевные короткие смс на 15 ноября Всероссийский день призывника 2020
05:00 15-11-2020
Чудесные поздравительные открытки и душевные короткие смс на 15 ноября Всероссийский день призывника 2020
5 самых неверных знаков Зодиака
04:00 15-11-2020
5 самых неверных знаков Зодиака
Гималайская соль: что это и в чем польза
03:00 15-11-2020
Гималайская соль: что это и в чем польза
Подробный прогноз-гороскоп для женщин с 16 по 22 ноября 2020 года
02:00 15-11-2020
Подробный прогноз-гороскоп для женщин с 16 по 22 ноября 2020 года
При родах что ощущает ребенок
01:00 15-11-2020
При родах что ощущает ребенок
Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
23:45 14-11-2020
Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
23:40 14-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru