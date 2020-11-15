Пять убийц молодости и красоты

Что губит женскую молодость и красоту на психологическом уровне - 5 очень опасных вещей.

Если к молодости не расположена душа, все усилия по ее сохранению будут напрасными

Каждая женщина мечтает подольше сохранить молодость и красоту. Но в погоне за молодостью, даже ведя здоровый образ жизни и следя за собой, тело может стремительно стареть. Ведь если к молодости не расположена душа, все усилия по ее сохранению будут напрасными.

Экстрасенс Елена Ясевич рассказала о том, что лишить женщину молодости и красоты.

Что губит женскую молодость и красоту на психологическом уровне

Зависть. Это чувство съедает женщину изнутри. Оно отравляет сосуды и ухудшает кровообращение. Это в итоге приводит к дряблости мышц и морщинам.

Обидчивость. Хотите сохранить красивый и ровный цвет лица и гладкую кожу — отпустите все обиды! Орган, концентрирующий в себе все обиды — печень, а люди с неисправной работой печени имеют нездоровый цвет лица и плохую кожу.

Пессимистическое отношение у жизни. Негативное мышление и беспокойные мысли портят вид лица — опускаются уголки губ, лицо становится нахмуренным и угрюмым.

Отсутствие любви. Что делает женщину молодой? Конечно, любовь и влюбленное состояние. Если женщина живет с нелюбимым мужчиной и никому не дарит свою нежность, ласку и заботу, то она быстро стареет. Именно наполненность любовью дает силы, энергию и красоту. Любовь можно найти и в простых мелочах — хорошая погода, букет цветов, шум дождя и пр.

Отсутствие общения. Если женщина ощущает себя никому не нужной, то ее организм блокирует выделение положительной и молодой энергии. Важно проявлять инициативу в общении и самим. Идите навстречу близким людям, будьте активными в общении, тогда люди к вам потянуться и это наполнит вас позитивной энергией.

Самое страшное, по словам Елены Ясевич, что многие женщины сами того не осознавая питают «убийц» своей молодости и красоты. Но никакие крема, физические упражнение и правильное питание не помогут омолодиться, если в душе поселилась старость.

Прогоните все негативные эмоции из своей жизни и обретите душевную молодость, которая отразится у вас на лице!

Источник: dailyhoro.ru