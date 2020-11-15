Гималайская соль: что это и в чем польза

Сегодня гималайская соль находится на пике мировой популярности. Интерес к этому продукту можно назвать феноменальным.

Сегодня гималайская соль находится на пике мировой популярности

Продолжаем делиться с вами полезной информацией. Читайте далее все про гималайскую соль: что это, почему полезна и набирает спрос с каждым днем.

Сегодня гималайская соль находится на пике мировой популярности. Интерес к этому продукту можно назвать феноменальным, потому что ее цвет, вкус, свойства широко обсуждаются во многих странах, вызывают множество впечатлений и полярных мнений.

Что пишут зарубежные издательства о ней:

"Почему я думаю, что розовая соль Гималаев — супер соль в мире" (Великобритания)

"Революционное питание с гималайской солью" (Франция)

"Гималайская соль — польза для здоровья или маркетинговый обман?" (Германия).

Австрийские ученые подробно изучают полезные свойства гималайской соли и предупреждают: с вами случатся невероятные вещи, если вы замените обычную и привычную поваренную соль на гималайскую. Опытным путем исследователи обнаружили, что сон стал крепче, появилось больше энергии, меньше вирусных заболеваний, укрепляются ногти, не выпадают волосы.

Монахи Тибета применяют гималайскую соль в биоэнергетике.

Химики называли эту соль драгоценным сокровищем.

Во всех странах ее используют в лечебных целях.

Аюрведа называет ее полезной и самой лучшей солью.

Гималайская розовая соль. Что это?

Название каменной соли черного и розового цвета (и его оттенков) из Пакистана, прижившееся в начале нашего века. Гималайская соль добывается в Khewra — соляной шахте, находящейся в 300 км от Гималаев (поэтому так и называется). Это вторая в мире шахта по размерам.

Кристаллическая чистейшая соль, которая образовалась еще в Юрский период. В связи с вулканическими процессами, на стыке двух континентов — Индия и Евразия, образовались горы Гималаи. На высоте 3000 метров, соль постепенно осаживалась и накапливалась.

Соль из Гималаев — абсолютно чистая, свободная от инородных примесей, добываемая ручным способом. Обладает ароматом и сладко-соленым вкусом.

Чистая, кристаллическая, не рафинированная, не содержащая никаких примесей, эта соль способна улучшить в здоровье человека многое: восстановит зрение, уберет инфекции, повысит либидо и принесет еще много другой пользы. Гималайская соль отличается 100% биологической усвояемостью. Из всех видов соли содержит меньше всего натрий хлорид. Обладает розовым цветом, т.к. содержит много железа и других минералов. Обладая мягким ароматом и сладко-соленым вкусом, придает пище пикантность и изысканность.

Розовая гималайская соль имеет абсолютную биологическую усвояемость (100%), попадает в клетки организма в первоначальном виде. Регулярное использование насыщает организм всеми необходимыми микроэлементами и минералами.

улучшает циркуляцию крови;

производит детоксикацию организма, выводит тяжелые металлы;



балансирует электролиты;чистит организм от шлаков;способствует омоложению всего организма;уравновешивает психологическое состояние;поддерживает работу щитовидной железы богатым содержанием йода;

Уникальные очищающие свойства. Никакая другая соль не обладает такой способностью — "вытягивать" из эпидермиса токсины. Благодаря розовой гималайской соли, люди получили возможность избежать проблем с кожей, убрать воспаление, лечить псориаз.

Неоспоримым фактом, привлекшим внимание к продукту, стала информация об уникальном составе гималайской соли, в корне отличающимся от других солей. Прежде всего — это содержание хлорида натрия: в поваренной соли — до 98%, в гималайской — 15-20%. Благодаря низкому содержанию вещества, вода в организме не задерживается, не образуются отложения солей. Единственная соль — это гималайская, розовая и черная, содержащая максимальное количество микроэлементов и натуральных минеральных соединений (более 90). В составе содержится железо, калий, медь, марганец, кальций, йод и др., сохранившиеся в природной форме и так необходимые организму.

Применение гималайской соли

Раствор соли используется внутрь для насыщения организма полезными веществами.

Солевые ванны лечат суставы, ревматизм, полиартрит, остеохондроз, активизируют метаболизм, обогащая кожу микро- и макроэлементами.

Снимает усталость, успокаивает при неврозах, бессоннице, убирает напряжение в мышцах, поднимает настроение, повышает работоспособность.

В питании легко и с пользой заменяет обычную соль.

Несмотря на все полезные свойства, гималайская соль — это все-таки соль, содержащая в своем составе хлорид натрия (15-20%). Поэтому чрезмерное употребление нанесет организму вред.

Гималайская соль для сауны, бани, лечебных ванночек для рук и ног

Солевые процедуры в саунах, банях и домашних условиях проводятся для общего оздоровления и для похудения. Этот вид соли довольно быстро улучшает обмен веществ, сжигает избытки жира, чистит и тонизирует кожу, убирает целлюлит, успокаивает нервную систему. При этом повышаются функции пищеварения, стабилизируется давление.

Ценность использования гималайской соли в сауне, бане и даже при приеме ванн состоит в особенной активности микроэлементов и ионов минералов, содержащихся в большом количестве только в этом виде соли. Воздух насыщается полезными веществами, под воздействием которых распадаются неправильные молекулярные соединения: при регулярном использовании уходит хроническая усталость.

Ученые доказали, что ежедневное применение соленых ванночек для ног благотворно воздействует на человека: выводит шлаки, успокаивает нервную систему. Солевой раствор активно воздействует на биологически активные зоны наших ступней, устраняя вредоносные радикалы.

Положительный эффект усиливался при сочетании солевых ванночек и дыхательных упражнений.

В домашних условиях для солевых ванночек используют достаточно глубокий тазик, в который наливают воду комфортной температуры, добавляя примерно 2 столовые ложки соли. Положительный эффект наступает в течении 15 минут, тогда ноги ополаскивают чистой водой, заканчивая данную процедуру.

Применение гималайской соли в кулинарии

Использование гималайской соли во время приготовления пищи, делает ее на много вкуснее и полезней. Она подается в лучших ресторанах в качестве украшения или в виде тарелки для блюда. Гималайская соль принадлежит к виду кошерных продуктов, используется в пост и при различных диетах.

Изделия из розовой гималайской соли очень красивы и полезны, к тому же разнообразны. Можно найти замечательные соляные лампы, посуду, статуэтки-сувениры.

Познавательно:

Как появилось выражение "вся соль в..."?

Соль очень долго была дорогим продуктом, значимым. Добыча соли традиционным способом: выкачивание рассола и его выпаривание, или сбор с соленых озер, в общем, то дорогое удовольствие. Открытых и доступных источников соли вообще не так уж и много, в Европе. Их активно разрабатывали, но их не хватало.

Соль резко подешевела после механизации горных разработок, и начала массовой добычи "каменной" соли, т.е. из соляных пластов. Поэтому говоря, что "вся соль в ..." вкладывали мысль что это самая ценная мысль, ...", как самая дорогая составляющая продукта.

Каменная поваренная соль. Добывается в шахтах, карьерах, из-под земли. Содержит примеси песка, земли, оставшиеся компоненты от взрывчатки. Чтобы они не задерживались в органах, тканях и суставах, ее подвергают химической обработке с добавлением эмульгаторов. Эта соль считается самой вредной.

Соль экстра. Категория первая и вторая. Характеризуется идеальным белым цветом и мелким помолом. Чтобы получить такой цвет, ее долго отваривают и отбеливают. Никаких примесей после такой процедуры не содержит, как не содержит уже и полезных микроэлементов. Категории отличаются только временем варки и степенью очистки.

Йодированная соль. Это заменитель каменной соли, йодом обогащается искусственно, который во время приготовления пищи под воздействием температуры исчезает.

Морская соль. Получают, испаряя морскую воду. Содержит 98% натрия хлорида и 2% полезных минералов. При изготовлении используют эмульгатор (силикат кальция).

"Розовая соль" из Австралии, Боливии, Непала, Польши, Перу, Чили, США. Не влияет на запах и вкус пищи. Может доставить только эстетическое удовольствие своим цветом.

"Садочная розовая соль". С давних времен привозится из Крыма. Выпаривается из морской воды. Розовый цвет соль приобрела благодаря микроводоросли Dunaliella Sallina, способной жить в морской воде и содержащей натуральные каротиноиды. 100% натуральный продукт.

Соль гималайская. Выдерживает все мировые стандарты качества. Содержит все микроэлементы еще со времен древнего океана (по оценкам ученых, их в этой соли содержится до 92 микроэлементов. Для сравнения — в обыкновенной белой пищевой соли микроэлементы составляют всего 2%).

Соль гималайская черная (кала намок, санчал). Природная вулканическая каменная соль имеет свой уникальный состав минералов и цвет. Ее часто путают с розовой гималайской из-за общей природы и возникновения. Кристаллы соли имеют грязный розовый цвет, меняющийся на темный при намокании. Имеет насыщенный сероводородом запах, напоминающий тухлое яйцо, исчезающий при нагревании. Соль очень нравится вегетарианцам, т.к. имитирует яичный желток в блюдах. Индусы эту соль добавляют в многочисленные наборы специй и в "райту" — национальное блюдо, состоящее из йогурта и огурцов.

Черная гималайская соль. Является так же лечебной: помогает при отечности, метеоризме, изжоге. Независимо от цвета, соль используется, как и обычная поваренная. Черная соль, растворяясь в воде и соединяясь с другими продуктами (в горячих блюдах), делает пищу более насыщенной, передает пище свой "букет" легкого аромата, сладковато-соленый вкус и состав, богатый микроэлементами. Как другие соли, не вызывает ощущение жжения.

Будьте внимательны!

Не вся розовая соль является полезной, то есть гималайской. Покупайте соль только из стран ее добычи: Пакистана, Непала, Индии.

Купите пробный образец и растворите его в воде. Закройте пластиковой крышкой банку и дайте настояться 24 часа. Проверяйте состав соли. Надписи на упаковках Гималайской соли не содержат никаких аббревиатур (Е-535, Е-538) и других добавок.

Будьте здоровы!

Источник: hochu.ua