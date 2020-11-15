Заработная плата бюджетникам: по какой методике считают и какой будет зарплата в 2020-2021 годах

Ответ на этот вопрос дали президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. О зарплате бюджетников, читайте в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Как изменится зарплата бюджетников в 2021 году?

Какой будет зарплата работников бюджетной сферы в 2020 и 2021 годах, спрашивают учителя и врачи. Ответ на этот вопрос дали президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. О зарплате бюджетников, читайте в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Как изменится МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты в России вырос до 12 130 рублей. Но устанавливать выплаты сотрудникам, которые работают на полной ставке, работодатели не могут. Именно поэтому государство повысило уровень зарплат для сотрудников с самыми низкими зарплатами. К сожалению, это повышение затронуло не всех бюджетников. Так, в некоторых регионах уровень МРОТ выше федерального, и меняется он отдельно. Также это изменение не коснулось тех бюджетников, которые получают зарплату выше минимальной.

Зарплата бюджетников 2020

В 2019 и начале 2020 года в правительстве проводили анализ региональных систем оплаты труда с участием экспертов и отраслевых ведомств. Чтобы промоделировать новые подходы к оплате труда, привлекли коллег из регионов с разным уровнем бюджетной обеспеченности. В кабмине пришли к однозначному выводу о необходимости систематизировать компенсационные и стимулирующие выплаты, при этом с единым подходам к выплатам по всей стране.

Кроме того, традиционно постановления правительства об увеличении зарплат бюджетникам готовятся еще в феврале-марте. Но не в 2020 году. Документ опубликовали только 4 сентября. Повышение заработной платы бюджетникам в 2020 году произошло с 1 октября. Индексацию провели только на уровень инфляции, зафиксированный в 2019 году – 3 %.

Изменения затронули все категории бюджетников:

- медиков;

- педагогов;

- сотрудников ФНС;

- работников ФССП, ФСИН.



Кроме того, зарплаты на 3% повысили силовикам, государственным служащим и другим получателям выплат за труд из бюджета.

Зарплата бюджетников в 2021 году

Владимир Путин подписал важный закон о новых требованиях к зарплатам бюджетников 9 ноября 2020. С принятием этого закона правительство России получило права утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая вопросы установления и дифференциации окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих выплат, а также условий назначения этих выплат.

Вступивший в силу закон позволит гармонизировать условия труда работников одной отрасли в разных регионах и повысит прозрачность применяемых систем оплаты труда. Разумеется, приведет к росту зарплат.

При этом, кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с утверждаемыми требованиями. В первую очередь новые требования к оплате труда будут введены в здравоохранении.

На законодательном уровне установят требования к должностным окладам. Они будут составлять не менее 70% заработной платы. Система надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат станет прозрачной и с едиными условиями для всех. Поправки вступят в силу с 01.01.2021.

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 9 ноября 2020 г.



Вступает в силу 20 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Трудовой кодекс Российской Федерации

Комментарии Российской Газеты

Зарплаты бюджетникам будет устанавливать правительство

Принят Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 17, ст. 1930; N 43, ст. 5084; 2012, N 50, ст. 6959; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2020, N 22, ст. 3378) следующие изменения:

1) статью 144 дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, условий назначения выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат.

При утверждении Правительством Российской Федерации требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений определяется сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которые распространяются указанные требования, а также срок, в течение которого таким учреждениям необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с указанными требованиями.";

2) в статье 3321:

а) часть третью дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

б) часть четвертую после слов "федеральными законами" дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

3) в статье 3362:

а) часть третью дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

б) часть четвертую после слов "федеральными законами" дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Пути

Федеральный закон от 09.11.2020 № 362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"