Все выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября

Ни одна мама в мире не скажет, что материнство - это легкий труд. Но если спросить у любой матери, подумала бы она о рождении ребенка, если бы знала, с какими трудностями столкнется, ответ будет однозначен - я бы никогда не променяла своих малышей ни на что в жизни. А как государство поддерживает мам в России?

Мамы дарят любовь и заботу своим деткам каждый день

Уже через две недели, 29 ноября 2020, все мамы России отпразднуют свой праздник — День матери. Ни одна мама в мире не скажет, что материнство - это легкий труд. Сначала женщина с тревогой вынашивает малыша 9 месяцев, затем терпит адскую боль во время родов. На смену радости беременности приходят будни, сопровождающиеся детски плачем, бессонными ночами, болезнями. Но если спросить у любой матери, подумала бы она о рождении ребенка, если бы знала, с какими трудностями столкнется, ответ будет однозначен - я бы никогда не променяла своих малышей ни на что в жизни. А как государство поддерживает мам в России? Все о выплатах и пособиях в нашем материале.

50 000 рублей многодетным мамам

В преддверии Дня матери, 27 ноября, состоится церемония вручения губернатором Новосибирской области знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям. Им наградят 39 многодетных матерей региона. Наградят и мам из Бердска, Искитима и Искитимского района. В 2020 году уже 27 многодетных матерей получили знаки отличия.

Знак отличия «За материнскую доблесть учрежден законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области». Церемония награждения многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть» проводится в Новосибирской области с 2008 года. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Стоит отметить, что женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области «Слава матери», предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. Многодетных матерей награждают деньгами при условии рождения или усыновления от 5 детей.

Пособие по беременности и родам

Это пособие еще называют декретными выплатами. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и 70 дней после родов, иногда этот период удлиняется. За это время женщина получает средний заработок. Средний заработок считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Материнский капитал

С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году. Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Один из родителей новорожденного может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от других доходов семьи пили родителя. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Тот, кто решил присматривать за ребенком, но как правило это мама, имеют право на ежемесячное пособие. Здесь не важен статус работающего родителя. Размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего заработка по месту работы.

Безработному платят минимальную сумму пособия - с 1 июня минимальный размер составляет 6752 рубля. С 2020 года эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

С 2020 года это пособие положено семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платят до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года.

Важный момент: на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет маткапитала.

Что пишут мамочки

- У меня 9 детей. Жду 10-го, ни никакого знака отличия у меня нет, никакой медали. Только удостоверение многодетной мамы. Это же Кемерово - самое тормозное место. Никто никогда ничего не скажет, пока матом не опрокинешь. Всё кладут себе в карман или большую часть того, что положено многодетным мамочкам.

- Ну да. У нас как всегда многодетные - это мамы, и только они нуждаются в помощи и поздравлениях. А те, у кого один или два ребёнка, то это не мать.

- А что, работающие мамы не люди! Им ничего не полагается? Помимо домашний работы они еще и на работе трудятся, а многодетные нарожали, пускай и воспитывают.