Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"

Продлен до 1 июня 2020 срок перехода на карту МИР, по выплатам пособий детям от 3 до 7 лет.

Срок перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года

Срок перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом России и размещен на портале regulation.gov.ru.

Перенос сроков предлагается для удобства родителей. Поскольку новое пособие выплачивается только с 1 июня 2020 года, еще не все его получатели успели перейти на карты национальной платежной системы «МИР» с учетом действующих ограничений.

В переходный период, который предлагается установить до 1 июня, пособие могут перечисляться на карту любой платежной системы.

Сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты, указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта «МИР» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «МИР», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета.

Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «МИР». Если родитель не планируют заводить карту «МИР», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты.

Напомним, обязательный перевод всех соцвыплат на национальную платёжную систему «МИР» был запланирован до 1 ­июля 2020 года, но в связи с пандемией этот срок был продлен. Большинство государственных выплат уже проходят через карту «МИР» – пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих.

Источник: mintrud.gov.ru