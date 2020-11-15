15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"

19:00 15.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Продлен до 1 июня 2020 срок перехода на карту МИР, по выплатам пособий детям от 3 до 7 лет.

% name% title
Срок перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"Выплатят ли 10 000 рублей в ноябре 2020 семьям с детьми на детей от 0 до 16, ответят депутаты Госдумы 16 ноябряЕщё 348 новостей

Срок перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом России и размещен на портале regulation.gov.ru.

Перенос сроков предлагается для удобства родителей. Поскольку новое пособие выплачивается только с 1 июня 2020 года, еще не все его получатели успели перейти на карты национальной платежной системы «МИР» с учетом действующих ограничений.

В переходный период, который предлагается установить до 1 июня, пособие могут перечисляться на карту любой платежной системы.

Сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты, указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта «МИР» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «МИР», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета.

Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «МИР». Если родитель не планируют заводить карту «МИР», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты.

Напомним, обязательный перевод всех соцвыплат на национальную платёжную систему «МИР» был запланирован до 1 ­июля 2020 года, но в связи с пандемией этот срок был продлен. Большинство государственных выплат уже проходят через карту «МИР» – пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих.

Источник: mintrud.gov.ru

выплаты детские пособия переход на карту «МИР» Минтруд «МИР»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы уже оформили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВсе выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
20:00 15-11-2020
Все выплаты и пособия ко Дню матери 2020: какие деньги ждать к 29 ноября
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"
19:00 15-11-2020
Пособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
18:27 15-11-2020
Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео 1
18:09 15-11-2020
Гигантская пробка: бегут в Армению жители Карабаха по узкой дороге. Смотрите видео
БердскРазгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор 2
17:45 15-11-2020
Разгромленное кафе в военном городке Бердска заложил кирпичом новый арендатор
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии 3
17:17 15-11-2020
Полный локдаун из-за COVID-19: не справляются медики Австрии
БердскПолный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора
16:46 15-11-2020
Полный список ограничений с 16 ноября 2020 в Новосибирской области. Читайте текст постановления губернатора
Продлил упрощенную регистрацию лекарств от COVID-19 Мишустин. Скоро препараты появятся в аптеках? 1
16:29 15-11-2020
Продлил упрощенную регистрацию лекарств от COVID-19 Мишустин. Скоро препараты появятся в аптеках?
За фаллический символ в небе в поддержку Дзюбы проверит "Победу" Росавиации
16:15 15-11-2020
За фаллический символ в небе в поддержку Дзюбы проверит
Вторые сутки подряд выявляют свыше 22 000 заразившихся коронавирусом в России 2
16:00 15-11-2020
Вторые сутки подряд выявляют свыше 22 000 заразившихся коронавирусом в России