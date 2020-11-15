15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Государство раздает деньги малоимущим

11:22 15.11.2020 Фото: pixabay.com
0

С начала года в регионах-пилотах было заключено свыше 85 тыс. социальных контрактов.

% name% title
Напомним, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума

С начала года в регионах-пилотах было заключено свыше 85 тыс. социальных контрактов. Это на 25% превышает изначально запланированные показатели. Самым востребованным направлением социального контракта стало преодоление трудной жизненной ситуации. Для этих целей социальные контракты заключили 42 тыс. семей.

"За 10 месяцев с начала года в 21 пилотном регионе, получившем федеральное финансирование, заключено более 85 тыс. социальных контрактов, что на 25% превышает запланированное число социальных контрактов в 2020 году. Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, Республиках Мордовия, Чувашия, Новгородской и Саратовской областях", - рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В пилотных регионах самыми востребованными направлениями преодоление сложной жизненной ситуации – 42 тыс. семей (49,2%) и помощь в поиске работы – 32,4 тыс. семей (37,9%).

Напомним, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе было выделено 7 млрд рублей. С 2021 года механизм социального контракта получит федеральное софинансирование во всех регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 26,3 млрд рублей.

Источник: mintrud.gov.ru

бюджет заключение социальных контрактов регионы финансирование Ольга Баталина Отдел соцзащиты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы заключили соцконтракт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПолсотни за сутки: Сколько "подозреваемых" на COVID-19 находятся под наблюдением в Бердске на 15 ноября?
12:28 15-11-2020
Полсотни за сутки: Сколько
Пишет экодиктант Россия: интересные вопросы посвящены переработке отходов. Проверь себя!
12:14 15-11-2020
Пишет экодиктант Россия: интересные вопросы посвящены переработке отходов. Проверь себя!
Что аферисты могут узнать про вас по номеру телефона, перечислил эксперт
11:59 15-11-2020
Что аферисты могут узнать про вас по номеру телефона, перечислил эксперт
Попал в реанимацию телеведущий Дмитрий Хрусталев
11:44 15-11-2020
Попал в реанимацию телеведущий Дмитрий Хрусталев
Два сгоревших трупа нашли после пожара в сельском доме в Новосибирской области. Жертв может быть больше
11:26 15-11-2020
Два сгоревших трупа нашли после пожара в сельском доме в Новосибирской области. Жертв может быть больше
Некоторые регионы получили дополнительные деньги на путинские выплаты
11:24 15-11-2020
Некоторые регионы получили дополнительные деньги на путинские выплаты
Государство раздает деньги малоимущим
11:22 15-11-2020
Государство раздает деньги малоимущим
БердскЭто жесть: Поражает число заразившихся COVID-19 за сутки на 15 ноября в Бердске 1
11:12 15-11-2020
Это жесть: Поражает число заразившихся COVID-19 за сутки на 15 ноября в Бердске
Мертвым нашли профессора СПбГУ рядом с любимым оружием киллеров в собственной квартире
11:06 15-11-2020
Мертвым нашли профессора СПбГУ рядом с любимым оружием киллеров в собственной квартире
Бойкотировать новогодние шоу призвал Меладзе коллег по сцене: "Пусть нас не заметят" 3
10:53 15-11-2020
Бойкотировать новогодние шоу призвал Меладзе коллег по сцене: