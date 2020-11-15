Государство раздает деньги малоимущим

С начала года в регионах-пилотах было заключено свыше 85 тыс. социальных контрактов.

Напомним, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума

С начала года в регионах-пилотах было заключено свыше 85 тыс. социальных контрактов. Это на 25% превышает изначально запланированные показатели. Самым востребованным направлением социального контракта стало преодоление трудной жизненной ситуации. Для этих целей социальные контракты заключили 42 тыс. семей.

"За 10 месяцев с начала года в 21 пилотном регионе, получившем федеральное финансирование, заключено более 85 тыс. социальных контрактов, что на 25% превышает запланированное число социальных контрактов в 2020 году. Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, Республиках Мордовия, Чувашия, Новгородской и Саратовской областях", - рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В пилотных регионах самыми востребованными направлениями преодоление сложной жизненной ситуации – 42 тыс. семей (49,2%) и помощь в поиске работы – 32,4 тыс. семей (37,9%).

Напомним, социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе было выделено 7 млрд рублей. С 2021 года механизм социального контракта получит федеральное софинансирование во всех регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 26,3 млрд рублей.

Источник: mintrud.gov.ru