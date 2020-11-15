Некоторые регионы получили дополнительные деньги на путинские выплаты

Соответствующие поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов были приняты на заседании региональной Думы

В Воронежской области на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет дополнительно направят 913 миллионов рублей. Соответствующие поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов были приняты на заседании региональной Думы, пишет Infox.ru.

Корректировки в документ вносятся в связи с увеличением доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между региональными департаментами, а также внутри их смет. Кроме того, субъект получит дополнительные 4,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Как отметил спикер регионального парламента, значительная часть выделенных Центром средств пойдёт на финансирование мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, но регион получает дополнительные средства и на иные цели.

«В частности, почти на 776 миллионов рублей увеличены субсидии за счёт средств резервного фонда Правительства РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. При этом из бюджета региона на софинансирование таких выплат заложено ещё 137 миллионов рублей», — сказал спикер.

Ещё 100 миллионов рублей пойдут на строительство школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту «Жильё». 280,5 миллиона рублей — на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы, региональное софинансирование программы составило 50 миллионов рублей.

Дополнительное финансирование получила государственная программа комплексного развития сельских территорий, которое составит почти 174 миллиона рублей. На обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны дополнительно выделено 28 миллионов рублей, а на обеспечение льготников — почти 12 миллионов рублей.

В текущем году Правительство выделило 123 миллиарда рублей на помощь нуждающимся семьям с детьми от трёх до семи лет. Деньги выплачиваются ежемесячно.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте с трёх до семи лет начали выплачивать с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. Оформить выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты.

Источник: infox.ru