Как будут организованы курилки на судах, в жилых домах и аэропортах

Места для курения на открытом воздухе должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным освещением (в темное время суток).

Места для курения на открытом воздухе должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным освещением

Министерство строительства и ЖКХ и Министерство здравоохранения разработали порядок выделения и оснащения курилок на судах, в многоквартирных домах и аэропортах. Об этом свидетельствует проект приказа, опубликованный в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что специальные места для курения на открытом воздухе и изолированных помещениях организовываются на основании решения собственника имущества или другого уполномоченного лица в местах общего пользования многоквартирных домов, на пассажирских судах, находящихся в дальнем плавании, а также в зонах аэропортов, предназначенных для зарегистрированных на рейс и следующих транзитом пассажиров.

Места для курения на открытом воздухе должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным освещением (в темное время суток).

Изолированные помещения должны иметь дверь или аналогичное устройство, препятствующее проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак «Место для курения», а с внутренней стороны — информационные материалы ‎о вреде потребления табака; а также пепельницы, искусственное освещение, огнетушитель и механическую систему вентиляции. Документом также предусматривается, что изолированные помещения для курения должны быть организованы таким образом, чтобы исключить возможность наблюдения за курением.

Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать ‎в течение шести лет.

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2019 года подписал закон, возвращающий курилки в транзитные зоны аэропортов. Согласно документу, воздушные гавани получат право на своё усмотрение организовывать специальные помещения для курильщиков.

Позднее в Минздраве призвали аэропорты предпринять все возможные усилия, чтобы комнаты для курения не стали способом продвижения табака и никотина — в частности, ведомство рекомендовало отказаться от стильного оформления таких помещений.

Источник: pnp.ru