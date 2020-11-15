15 ноября - Всероссийский день призывника: душевные поздравления и красивые открытки, стихи

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года.

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по закону на действующую службу в Вооруженные Силы России. В законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», принятом 28 марта 1998 года указываются все знания необходимые призывнику.

В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с 26 статьей закона призыв на службу включает: медицинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки.

Ранее срок службы составлял целых 2 года, а с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 1 года.

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Если парень хочет быть Мужчиной,

И возраст подошёл — призывника.

Увиливать от службы нет причины,

Он справится за год, наверняка.

Пусть впереди немало испытаний:

Тревоги, стрельбы, дальний марш-бросок...

Он сможет доказать себе, и маме,



Что он — сейчас, не «маменькин сынок».

И если его правильно учили,

Он выполнит свой долг перед страной,

Отслужит честно, как отцы служили,

И возвратится с гордостью домой.

***

Отчизна наша в путь зовет,

На сушу, в плаванье, в полет.



Вы — сыновья своей страны,Исполнить долг теперь должны.

Служить идите гордо, смело,

Как благородно ваше дело!

Пусть мирным наше небо будет,

И войны пусть Земля забудет!

***

Поздравляем с праздником — Всероссийским днем призывника! Желаем всем еще не принявшим присягу и уже служащим — сил, здоровья, отваги, выносливости и великолепной физической формы! Пусть служба будет в радость, принесет много нового и интересного, подарит опыт и сформирует четкую жизненную позицию! Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и гордость за родную державу!

***

Во Всероссийский день призывника

Пусть страна будет гордости полна

За молодых и смелых бойцов,

За тех, кто Родину защищать готов!

Желаем вам душевной силы и добра,

Чтоб жизнь наполненной была,

Чтоб никогда не было войны,



Чтоб отстояли честь своей страны!

***

Всероссийский день призывника встречаем,

С чем тебя сердечно поздравляю!

Желаю бодрости и крепости здоровью,

Пусть будет мир наполнен теплотой, любовью.

Присягу пусть все гордо исполняют,

Свою страну от всех напастей защищают.



И процветает мир пускай везде.Все пожеланья лучшие я шлю тебе.

***

В День призывника желаю

Долг свой Родине отдать,

И защитником отважным

Для родных и близких стать.

Доблести, желаю силы,



Верный в жизни выбрать путь,С траектории отвагиНикогда не завернуть.

***

В этот день призывника

Пожелаю долгих лет

И здоровья на века,

Чтоб всегда был как атлет.

Чтобы не было забот

В жизни и на службе,

Пусть во всем тебе везет —

И в любви, и в дружбе!

***

Желаю тебе в день призывника

Здоровья, сил, удачи и терпения,

Чтоб служба для тебя была легка,



Чтоб радовало каждое мгновение!

Пускай тебе подарит эта служба

Жизненную школу, тьму побед,

Крепкую, как сталь, мужскую дружбу,

Чтоб этот год ты помнил много лет!

***

Ну что же, храбрый призывник,

Готов ты с армией «дружить»?



Настрой еще твой не поник?Ведь нужно Родине служить!

Пройди отважно этот путь,

И хоть задача непростая,

Но не боишься ты ничуть

Служить, команды выполняя!

***

С Днем призывника



Поздравлю вас, ребята,Удачи пожелаюБудущим солдатам.

Священный долг Отчизне

Готовы вы отдать

И к плечу плечо

На защиту встать.

Желаю, чтоб отличными



Вы бойцами стали,Гордилась, чтоб Мать-РодинаСвоими сыновьями.

***

Чтобы стать мужчиной,

Воином, солдатом,

Школу мужества пройти

Надо вам, ребята.

Эта школа — армия,

Каждый это знает,

Вас с днем призывника

Сегодня поздравляю.

Желаю долг Отечеству

Вам отдать сполна,

Солдатами своими

Гордилась, чтоб страна.

Источник: pozdravok.ru