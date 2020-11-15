15 ноября - Всероссийский день призывника: душевные поздравления и красивые открытки, стихи

15 ноября 2020 года - Всероссийский день призывника
Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по закону на действующую службу в Вооруженные Силы России. В законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», принятом 28 марта 1998 года указываются все знания необходимые призывнику.
В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с 26 статьей закона призыв на службу включает: медицинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки.
Ранее срок службы составлял целых 2 года, а с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 1 года.
Если парень хочет быть Мужчиной,
И возраст подошёл — призывника.
Увиливать от службы нет причины,
Он справится за год, наверняка.
Пусть впереди немало испытаний:
Тревоги, стрельбы, дальний марш-бросок...
Он сможет доказать себе, и маме,
И если его правильно учили,
Он выполнит свой долг перед страной,
Отслужит честно, как отцы служили,
И возвратится с гордостью домой.
***
Отчизна наша в путь зовет,
На сушу, в плаванье, в полет.
Исполнить долг теперь должны.
Служить идите гордо, смело,
Как благородно ваше дело!
Пусть мирным наше небо будет,
И войны пусть Земля забудет!
***
Поздравляем с праздником — Всероссийским днем призывника! Желаем всем еще не принявшим присягу и уже служащим — сил, здоровья, отваги, выносливости и великолепной физической формы! Пусть служба будет в радость, принесет много нового и интересного, подарит опыт и сформирует четкую жизненную позицию! Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и гордость за родную державу!
***
Во Всероссийский день призывника
Пусть страна будет гордости полна
За молодых и смелых бойцов,
За тех, кто Родину защищать готов!
Желаем вам душевной силы и добра,
Чтоб жизнь наполненной была,
Чтоб никогда не было войны,
***
Всероссийский день призывника встречаем,
С чем тебя сердечно поздравляю!
Желаю бодрости и крепости здоровью,
Пусть будет мир наполнен теплотой, любовью.
Присягу пусть все гордо исполняют,
Свою страну от всех напастей защищают.
Все пожеланья лучшие я шлю тебе.
***
В День призывника желаю
Долг свой Родине отдать,
И защитником отважным
Для родных и близких стать.
Доблести, желаю силы,
С траектории отваги
Никогда не завернуть.
***
В этот день призывника
Пожелаю долгих лет
И здоровья на века,
Чтоб всегда был как атлет.
Чтобы не было забот
В жизни и на службе,
Пусть во всем тебе везет —
И в любви, и в дружбе!
***
Желаю тебе в день призывника
Здоровья, сил, удачи и терпения,
Чтоб служба для тебя была легка,
Пускай тебе подарит эта служба
Жизненную школу, тьму побед,
Крепкую, как сталь, мужскую дружбу,
Чтоб этот год ты помнил много лет!
***
Ну что же, храбрый призывник,
Готов ты с армией «дружить»?
Ведь нужно Родине служить!
Пройди отважно этот путь,
И хоть задача непростая,
Но не боишься ты ничуть
Служить, команды выполняя!
***
С Днем призывника
Удачи пожелаю
Будущим солдатам.
Священный долг Отчизне
Готовы вы отдать
И к плечу плечо
На защиту встать.
Желаю, чтоб отличными
Гордилась, чтоб Мать-Родина
Своими сыновьями.
***
Чтобы стать мужчиной,
Воином, солдатом,
Школу мужества пройти
Надо вам, ребята.
Эта школа — армия,
Каждый это знает,
Вас с днем призывника
Сегодня поздравляю.
Желаю долг Отечеству
Вам отдать сполна,
Солдатами своими
Гордилась, чтоб страна.
Источник: pozdravok.ru