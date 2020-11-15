Чудесные поздравительные открытки и душевные короткие смс на 15 ноября Всероссийский день призывника 2020

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года.

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника отмечается каждый год 15 ноября, начиная с 1992 года. Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по закону на действующую службу в Вооруженные Силы России. В законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», принятом 28 марта 1998 года указываются все знания необходимые призывнику.

В России призыв осуществляется дважды в год. Первый с 1 апреля по 15 июля, а второй с 1 октября по 31 декабря. В соответствии с 26 статьей закона призыв на службу включает: медицинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки.

Ранее срок службы составлял целых 2 года, а с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 1 года.

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Всероссийский день призывника - 15 ноября 2020 года

Вот день призыва наступил

В ряды Вооруженных сил.

Тебе желаем, призывник,

Чтоб головою ты не ник,

С оптимистическим настроем

Оружье разное освоил,

Чтоб жизни воинской коснулся



И через год домой вернулсяСолдатом бравым... А покаДень празднуем призывника!

***

День настал и военком

Пред тобою вдруг возник.

Ты уже не просто парень,

А прекрасный призывник.

В день такой желаю силы,

Чтоб азарт в душе горел.

Долг свой Родине великой

Ты отдать всегда хотел.

***

Сегодня — Всероссийский день призывника и я хочу поздравить вас, ребята. Пусть служба сделает из вас храбрых, бесстрашных, ответственных, рассудительных, дружных, перспективных мужчин, которых поистине можно считать защитниками Родины, героями своего народа. Желаю вам здоровья, неутомимых сил, неиссякаемого энтузиазма и постоянной целеустремлённости. Служите верно и доблестно, совершайте достойные поступки и никогда не сомневайтесь в себе!

***

Призывник, призывник,



Ты вчерашний выпускник.Скоро в армию пойдешь —Сил, отваги наберешь.Ты научишься стрелять,Автоматы разбирать.Станешь сильным, мускулистымИ вернешься ты домойВидным парнем... Нет! Мужчиной!Храбрый, дерзкий и крутой.

***

Сегодня праздник отмечают

Военный — День призывника,

Тот, кто служил, те точно знают,

Пока ты слаб, наверняка,

Зато ты силы наберешься

В рядах Вооруженных сил,



Домой ты крепеньким вернешься,И хорошо, что не косил!

***

Будь ты маминым сынком

Или папа — военком,

Или папы нет вообще,

Или мама в Воркуте,

Или бабушка одна,



Или девушка больна,Или прыщик на губе,Или плоскостопиЕ...Это все такая хрень,Про какую думать лень!Если ты — внутри мужик,Ты сегодня — призывник!Призывник — крутое слово!Призывник — тире «мужик»!

***

Поздравляю, призывник,

С праздником твоим!

Если духом ты не сник,

Всех мы победим!

Честно Родине служить

Обещай своей,



Миром, честью дорожитьИ планетой всей!

***

Быть призывником почтёно,

С незапамятных времён,

Это значит, что ты годен,

Срочной службой окрылён!

Не легко служить бывает,



Но за то характер твой,Ежечасно закаляет,Армия страны родной.

Дома ждать родные будут,

И посылки отправлять,

Может им удастся даже,

В гарнизоне побывать.

***

С днем призывника я тебя поздравляю,

Службы в войсках позитивной желаю.

Пусть тяготы службы воспримешь с улыбкой,

Хорошую новость пришлешь на открытке.

Пока призывник, ты подумай о службе,

К присяге придешь и прочтешь ее с чувством.

Опорой, надеждой ты станешь для нас,

И Родине службу начнешь в тот же час.

***

Поднимем выше флаги

В честь дня призывника!

Достойно от «салаги»

Дойди до «старика».

Ты только на «пятёрки»

Справляйся с марш-броском.

И будни в гимнастёрке



Даются пусть легко.

Мужчиной настоящим

Стань, отслуживши год.

Звони девчонке чаще,

Что верит, любит, ждёт!

***

Солдатский долг — формальность вроде,

Какой-то глупый атавизм,



Но все-таки — ты нужен родине,Кто б знал, как повернется жизнь.

Ты, призывник — страны опора,

Не отступая, не боясь

Солдатом станешь очень скоро

К иным свершениям стремясь.

Пусть время в армии научит

Тебя терпеть и побеждать.



Быть сильным, ловким, в общем — лучшим.И чтоб уныния не знать.

Источник: pozdravok.ru