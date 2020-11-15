Событие зародилось относительно недавно - в 2005 году. Его основоположником стало одно из крупных коммерческих предприятий.

Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября

16 ноября 2020 года - Всероссийский день проектировщика

Дата в 2020 году: 16 ноября, понедельник

Возведению сооружений, объектов строительства предшествует этап планирования. Он подразумевает создание чертежей, спецификаций, смет, графиков. От успешности данных работ зависят расходы времени, средств и качество готового продукта. Специалистам, занятым подобной деятельностью, посвящён профессиональный праздник.

Когда отмечают

Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября. В 2020 году его празднуют 16-й раз. Событие пока не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации и не является общегосударственным выходным.

Кто празднует

В мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к проектным работам, вне зависимости от принадлежности к государственным или частным компаниям. В их число входят инженеры, архитекторы, дизайнеры, руководители подразделений, вспомогательный персонал. Праздник отмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений. К торжествам присоединяются их друзья, знакомые, родственники, близкие люди.

История и традиции праздника

Событие зародилось относительно недавно - в 2005 году. Его основоположником стало одно из крупных коммерческих предприятий. Руководство выступило с предложением учредить праздник, который почитает группу специалистов строительного направления. Инициатива нашла поддержку среди представителей профессии.

Первое чествование прошло в Санкт-Петербурге. Его участниками были полторы сотни гостей. С каждым годом Всероссийский день проектировщика набирал популярность. Сегодня он объединяет тысячи работников по всей стране. Мероприятие ещё не получило официального статуса памятной даты, закреплённой соответствующим указом главы государства.

Обычай включает в себя организацию праздничных застолий. Коллеги, родственники, друзья и знакомые произносят поздравления. В адрес виновников торжества звучат тосты, пожелания здоровья и успехов в ответственном деле. Тёплые слова завершаются звоном бокалов. Собравшиеся делятся накопленным опытом, обсуждают новости и трудовые будни.

Руководство вручает памятные подарки: сувенирную и тематическую продукцию. Главы компаний направляют обращения к сотрудникам. Они говорят о важной роли каждого служащего в жизни организации и предстоящих задачах. В некоторых предприятиях устраиваются развлекательные мероприятия. Они включают в себя командные конкурсы, в которых нужно проявить ловкость, эрудицию. Победителям полагаются ценные призы.

День проектировщика в России примечателен тем, что лучших работников премируют и повышают в должностях. Проходят церемонии награждения почётными грамотами, дипломами за выдающиеся достижения. Традицией стало проведение семинаров и курсов повышения квалификации сотрудников данного направления.

О профессии

Специалисты занимаются разработкой проектной документации для создания объектов, возведения сооружений. Они выполняют задачи по планированию действий строительных бригад, определяют состав и расход материалов. В своей деятельности проектировщики используют передовые достижения компьютерной техники, средств автоматизации и визуализации.

Путь в профессию начинается после окончания профильного высшего учебного заведения. В нём осваиваются базовые и специальные дисциплины. Среди них -математика, физика, сопротивление материалов, механика. Работа связана с высокой ответственностью и психологическими нагрузками. Ошибки на стадии проектирования могут повлечь большие убытки или невозможность эксплуатации объектов. Местом труда могут быть частные или государственные компании. Проектировщику необходимо постоянно пополнять багаж знаний новыми технологиями.

Источник: my-calend.ru