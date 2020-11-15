Короткие яркие поздравления и прикольные картиники на День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября 2020

В День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью я хочу пожелать удачи в бравой работе, высоких результатов благородной деятельности, успешной борьбы и с мелкими, и с крупными злодеяниями.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

В середине 80-х годов в период становления рыночной экономики в стране наблюдался рост организованной преступности. Как реакция на все усложняющуюся криминогенную обстановку, Министерством Внутренних Дел была создана специальная структура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, а 15 ноября 1988 года было создано 6-е Управление МВД. Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, пресечение преступлений, имеющих межнациональный и международный характер, а также проведение профилактических работ.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

Оргпреступность — это зло,



Спорить здесь никто не станет,Но таких крутых ребят,Они точно не обманут.

Острый ум и острый глаз —

Никому от вас не скрыться,

Если вышли вы на след,

Остается покориться.

Я желаю долго жить,



Крепким быть и очень сильным,Добрым быть в душе своей,А в одежде — очень стильным!

Женщин всех с ума сводить,

Не грустить и не сдаваться,

Всех бандитов посадить,

И почаще улыбаться!

***

С Днем создания УБОП!

Мы желаем честно, чтоб

Ваши планы все сбылись,

А преступники сдались!

Вам — почаще отдыхать,

Море премий получать,

Жизнь хорошую любить,

Дружбу верную ценить!

***

В День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью я хочу пожелать удачи в бравой работе, высоких результатов благородной деятельности, успешной борьбы и с мелкими, и с крупными злодеяниями. Пусть работается легко и живётся славно!

***

Организованных бандитов

Изловят быстро и за раз,

Сотрудники подразделенья

В борьбе проводят каждый час,

Сегодня их подразделенье



Отметит день созданья свой,Мы всем сотрудникам желаем,В душе чтоб был всегда покой!

***

В этот день создали отделенья

По борьбе с преступностью любой.

Принимай скорее поздравленье,

Праздник связан ведь с тобой.

Пусть во всем сопутствует везенье,

Раскрываются легко дела.

Будет пусть веселым настроенье

И угроза не тревожат никогда.

***

Преступным группировкам

Вы ставите заслон,

В кобуре оружие,



А за спиной закон.

Серьезная работа,

Опасная вдвойне,

Вы в наше время мирное,

Как будто на войне.

Сегодня в день создания

УБОП — подразделений,

Мы всех вас поздравляем



С общим днем рождения.

Желаем уничтожить вам

Преступность на корню,

Чтоб мир мог улыбаться

Завтрашнему дню.

***

Преступность на планете не уснет,

Пока с ней силою огромной не сражаться,



И есть у нас такая сила — гнетЕе заставит всех рецидивистов сдаться.Наш поздравок серьезен до предела,Ведь служба эта — так опасна, не четаТем людям, что спокойно в офисе сидели,Когда преступность осаждала города.

***

Поздравляем в День УБОБ,



Тем, кто службу там несёт!Чтоб с преступностью бороться,Много сил отдать придётся!

Ведь не дремлет скрытый враг,

И без вас — совсем никак!

Профилактика важна,

И в работе так нужна!

Общество пора лечить,



Терроризм искоренить!И наркотики извлечь,Нужно вам себя беречь!

***

Поздравляю всех героев,

Вас иначе не назвать.

Ведь с преступность лихою

Нужно вам повоевать.

В сердце смелости желаю,

Силы в теле и добра.

Чтоб в душе вам сладко было

От семейного тепла.

Были чтоб всегда здоровы,

Дух живет пусть боевой.

Ведь рискуете порой вы

Жизнью вашей, головой.

***

Преступления раскроют, нанесут врагу урон —

В этот праздник благородный шлем вам до земли поклон.

Вам, борцам с наркоторговлей и коррупцией страны

Мы желаем не сдаваться, быть примером вы должны!

***

Вы жизнь свою посвятили —

Служению великого дела.



Со смелостью явной и рвениемВы поступаете смело.

И вам не страшны преграды,

Вам их в пути не встречать.

И также просты награды —

На ваших сильных плечах.

И в мире этом бескрайнем

Вы боритесь век со злом,



Чтоб нам, обывателям здешним,В жизни этой везло.

Источник: pozdravok.ru