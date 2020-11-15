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Короткие яркие поздравления и прикольные картиники на День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября 2020

09:15 15.11.2020 Фото: pozdravlenija-vsem.ru, mir-animashki.com, bipbap.ru, voenpro.ru
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В День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью я хочу пожелать удачи в бравой работе, высоких результатов благородной деятельности, успешной борьбы и с мелкими, и с крупными злодеяниями.

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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

В середине 80-х годов в период становления рыночной экономики в стране наблюдался рост организованной преступности. Как реакция на все усложняющуюся криминогенную обстановку, Министерством Внутренних Дел была создана специальная структура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, а 15 ноября 1988 года было создано 6-е Управление МВД. Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, пресечение преступлений, имеющих межнациональный и международный характер, а также проведение профилактических работ.

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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
% name% title
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

Оргпреступность — это зло,

Спорить здесь никто не станет,
Но таких крутых ребят,
Они точно не обманут.

Острый ум и острый глаз —
Никому от вас не скрыться,
Если вышли вы на след,
Остается покориться.

Я желаю долго жить,

Крепким быть и очень сильным,
Добрым быть в душе своей,
А в одежде — очень стильным!

Женщин всех с ума сводить,
Не грустить и не сдаваться,
Всех бандитов посадить,
И почаще улыбаться!

***

С Днем создания УБОП!
Мы желаем честно, чтоб
Ваши планы все сбылись,
А преступники сдались!

Вам — почаще отдыхать,
Море премий получать,
Жизнь хорошую любить,
Дружбу верную ценить!

***

В День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью я хочу пожелать удачи в бравой работе, высоких результатов благородной деятельности, успешной борьбы и с мелкими, и с крупными злодеяниями. Пусть работается легко и живётся славно!

***

Организованных бандитов
Изловят быстро и за раз,
Сотрудники подразделенья
В борьбе проводят каждый час,
Сегодня их подразделенье

Отметит день созданья свой,
Мы всем сотрудникам желаем,
В душе чтоб был всегда покой!

***

В этот день создали отделенья
По борьбе с преступностью любой.
Принимай скорее поздравленье,
Праздник связан ведь с тобой.

Пусть во всем сопутствует везенье,
Раскрываются легко дела.
Будет пусть веселым настроенье
И угроза не тревожат никогда.

***

Преступным группировкам
Вы ставите заслон,
В кобуре оружие,

А за спиной закон.

Серьезная работа,
Опасная вдвойне,
Вы в наше время мирное,
Как будто на войне.

Сегодня в день создания
УБОП — подразделений,
Мы всех вас поздравляем

С общим днем рождения.

Желаем уничтожить вам
Преступность на корню,
Чтоб мир мог улыбаться
Завтрашнему дню.

***

Преступность на планете не уснет,
Пока с ней силою огромной не сражаться,

И есть у нас такая сила — гнет
Ее заставит всех рецидивистов сдаться.
Наш поздравок серьезен до предела,
Ведь служба эта — так опасна, не чета
Тем людям, что спокойно в офисе сидели,
Когда преступность осаждала города.

***

Поздравляем в День УБОБ,

Тем, кто службу там несёт!
Чтоб с преступностью бороться,
Много сил отдать придётся!

Ведь не дремлет скрытый враг,
И без вас — совсем никак!
Профилактика важна,
И в работе так нужна!

Общество пора лечить,

Терроризм искоренить!
И наркотики извлечь,
Нужно вам себя беречь!

***

Поздравляю всех героев,
Вас иначе не назвать.
Ведь с преступность лихою
Нужно вам повоевать.

В сердце смелости желаю,
Силы в теле и добра.
Чтоб в душе вам сладко было
От семейного тепла.

Были чтоб всегда здоровы,
Дух живет пусть боевой.
Ведь рискуете порой вы
Жизнью вашей, головой.

***

Преступления раскроют, нанесут врагу урон —
В этот праздник благородный шлем вам до земли поклон.
Вам, борцам с наркоторговлей и коррупцией страны
Мы желаем не сдаваться, быть примером вы должны!

***

Вы жизнь свою посвятили —
Служению великого дела.

Со смелостью явной и рвением
Вы поступаете смело.

И вам не страшны преграды,
Вам их в пути не встречать.
И также просты награды —
На ваших сильных плечах.

И в мире этом бескрайнем
Вы боритесь век со злом,

Чтоб нам, обывателям здешним,
В жизни этой везло.

Источник: pozdravok.ru

15 ноября 2020 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью открытки поздравления праздник стихи Министерство Внутренних Дел
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