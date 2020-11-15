Короткие яркие поздравления и прикольные картиники на День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября 2020

15 ноября 2020 года - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.
В середине 80-х годов в период становления рыночной экономики в стране наблюдался рост организованной преступности. Как реакция на все усложняющуюся криминогенную обстановку, Министерством Внутренних Дел была создана специальная структура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, а 15 ноября 1988 года было создано 6-е Управление МВД. Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, пресечение преступлений, имеющих межнациональный и международный характер, а также проведение профилактических работ.
Оргпреступность — это зло,
Но таких крутых ребят,
Они точно не обманут.
Острый ум и острый глаз —
Никому от вас не скрыться,
Если вышли вы на след,
Остается покориться.
Я желаю долго жить,
Добрым быть в душе своей,
А в одежде — очень стильным!
Женщин всех с ума сводить,
Не грустить и не сдаваться,
Всех бандитов посадить,
И почаще улыбаться!
***
С Днем создания УБОП!
Мы желаем честно, чтоб
Ваши планы все сбылись,
А преступники сдались!
Вам — почаще отдыхать,
Море премий получать,
Жизнь хорошую любить,
Дружбу верную ценить!
***
В День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью я хочу пожелать удачи в бравой работе, высоких результатов благородной деятельности, успешной борьбы и с мелкими, и с крупными злодеяниями. Пусть работается легко и живётся славно!
***
Организованных бандитов
Изловят быстро и за раз,
Сотрудники подразделенья
В борьбе проводят каждый час,
Сегодня их подразделенье
Мы всем сотрудникам желаем,
В душе чтоб был всегда покой!
***
В этот день создали отделенья
По борьбе с преступностью любой.
Принимай скорее поздравленье,
Праздник связан ведь с тобой.
Пусть во всем сопутствует везенье,
Раскрываются легко дела.
Будет пусть веселым настроенье
И угроза не тревожат никогда.
***
Преступным группировкам
Вы ставите заслон,
В кобуре оружие,
Серьезная работа,
Опасная вдвойне,
Вы в наше время мирное,
Как будто на войне.
Сегодня в день создания
УБОП — подразделений,
Мы всех вас поздравляем
Желаем уничтожить вам
Преступность на корню,
Чтоб мир мог улыбаться
Завтрашнему дню.
***
Преступность на планете не уснет,
Пока с ней силою огромной не сражаться,
Ее заставит всех рецидивистов сдаться.
Наш поздравок серьезен до предела,
Ведь служба эта — так опасна, не чета
Тем людям, что спокойно в офисе сидели,
Когда преступность осаждала города.
***
Поздравляем в День УБОБ,
Чтоб с преступностью бороться,
Много сил отдать придётся!
Ведь не дремлет скрытый враг,
И без вас — совсем никак!
Профилактика важна,
И в работе так нужна!
Общество пора лечить,
И наркотики извлечь,
Нужно вам себя беречь!
***
Поздравляю всех героев,
Вас иначе не назвать.
Ведь с преступность лихою
Нужно вам повоевать.
В сердце смелости желаю,
Силы в теле и добра.
Чтоб в душе вам сладко было
От семейного тепла.
Были чтоб всегда здоровы,
Дух живет пусть боевой.
Ведь рискуете порой вы
Жизнью вашей, головой.
***
Преступления раскроют, нанесут врагу урон —
В этот праздник благородный шлем вам до земли поклон.
Вам, борцам с наркоторговлей и коррупцией страны
Мы желаем не сдаваться, быть примером вы должны!
***
Вы жизнь свою посвятили —
Служению великого дела.
Вы поступаете смело.
И вам не страшны преграды,
Вам их в пути не встречать.
И также просты награды —
На ваших сильных плечах.
И в мире этом бескрайнем
Вы боритесь век со злом,
В жизни этой везло.
Источник: pozdravok.ru