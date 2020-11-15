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РУБОП 2020: Открытки и красивые поздравления на 15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

06:30 15.11.2020 Фото: pozdravlenija-vsem.ru, mir-animashki.com, bipbap.ru, voenpro.ru
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Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией.

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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

В середине 80-х годов в период становления рыночной экономики в стране наблюдался рост организованной преступности. Как реакция на все усложняющуюся криминогенную обстановку, Министерством Внутренних Дел была создана специальная структура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, а 15 ноября 1988 года было создано 6-е Управление МВД.

Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, пресечение преступлений, имеющих межнациональный и международный характер, а также проведение профилактических работ.

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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
% name% title
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
% name% title
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года
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День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

Преступники серьезней, чем карманники
У вас находятся в прицеле,
Пускай не будет с вашей помощью в стране обмана,
Ведь ваш отдел всегда на чистоту рядов нацелен.
Вас поздравляем с праздником
И дарим смелый поздравок,
Пусть будете вы праздновать,
Как редкий весельчак отметить б смог.

***

Я вас, сотрудников РУБОП,
Сегодня поздравляю,
Ну а желаю вам я, чтоб
Стихи о вас слагали,

Ведь польза ваша для страны
Огромна, непомерна,
Вы нам, конечно же, нужны —

Учтите непременно,

Борясь с преступностью в стране
Всегда вы побеждайте,
И будьте счастливы вдвойне,
И званья получайте!

***

Поздравляю с Днём создания подразделений по борьбе с организованной преступностью и от души желаю всегда оставаться крепким, сильным, бесстрашным звеном в сфере народных героев. Пусть каждый преступник получает по заслугам, пусть с каждым днём удаётся предотвращать десятки, сотни, тысячи злых умыслов бандитов. Успехов и удачи в деятельности, крепчайшего здоровья и благополучия.

***

Примите нынче поздравленье
С днем создания подразделенья,
Что с преступностью сражается везде.
(Пускай она и организована на высоте).

Вам всех преступников поймать желаю,
Любые висяки раскрыть легко.
Пускай следы, улики помогают,
На службе пусть все будет хорошо.

***

Кто борется С преступностью и бандитизмом,
Рискует часто здоровьем и жизнью!
Спасибо вам за опасные труды,
Пускай они будут вознаграждены!

Пускай не будет беззакония и зла,
Пусть жизнь будет добра полна,
Справедливости, чести и любви,

Пускай будут благостны ваши пути!

***

Эти смелые очень ребята,
Своей жизнью рискуют за нас.
От бандитских нападок нахальных
Берегут они всех каждый час.

Пожелаем им всем мы здоровья,
Счастья личного, веры в себя.

Восхищаемся вашей отвагой —
В бой идете себя не храня.

***

Преступность попытается проснуться —
И тут как тут охранники судьбы,
И не успеет враг страны очнуться,
Как тут же будут все окружены.
Планировать преступность бесполезно,

Ведь справитесь в с нею без труда.
Пускай наш поздравок полезный
Перед глазами будет навсегда.

Источник: pozdravok.ru

15 ноября 2020 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью открытки поздравления праздник смс Министерство Внутренних Дел
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