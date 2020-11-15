РУБОП 2020: Открытки и красивые поздравления на 15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

15 ноября 2020 года - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

В середине 80-х годов в период становления рыночной экономики в стране наблюдался рост организованной преступности. Как реакция на все усложняющуюся криминогенную обстановку, Министерством Внутренних Дел была создана специальная структура, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, а 15 ноября 1988 года было создано 6-е Управление МВД.

Основными направлениями деятельности этого серьезного подразделения является борьба с терроризмом, расследование особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, пресечение преступлений, имеющих межнациональный и международный характер, а также проведение профилактических работ.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью - 15 ноября 2020 года

Преступники серьезней, чем карманники

У вас находятся в прицеле,

Пускай не будет с вашей помощью в стране обмана,

Ведь ваш отдел всегда на чистоту рядов нацелен.

Вас поздравляем с праздником

И дарим смелый поздравок,

Пусть будете вы праздновать,

Как редкий весельчак отметить б смог.

***

Я вас, сотрудников РУБОП,

Сегодня поздравляю,

Ну а желаю вам я, чтоб

Стихи о вас слагали,

Ведь польза ваша для страны

Огромна, непомерна,

Вы нам, конечно же, нужны —



Учтите непременно,

Борясь с преступностью в стране

Всегда вы побеждайте,

И будьте счастливы вдвойне,

И званья получайте!

***

Поздравляю с Днём создания подразделений по борьбе с организованной преступностью и от души желаю всегда оставаться крепким, сильным, бесстрашным звеном в сфере народных героев. Пусть каждый преступник получает по заслугам, пусть с каждым днём удаётся предотвращать десятки, сотни, тысячи злых умыслов бандитов. Успехов и удачи в деятельности, крепчайшего здоровья и благополучия.

***

Примите нынче поздравленье

С днем создания подразделенья,

Что с преступностью сражается везде.

(Пускай она и организована на высоте).

Вам всех преступников поймать желаю,

Любые висяки раскрыть легко.

Пускай следы, улики помогают,

На службе пусть все будет хорошо.

***

Кто борется С преступностью и бандитизмом,

Рискует часто здоровьем и жизнью!

Спасибо вам за опасные труды,

Пускай они будут вознаграждены!

Пускай не будет беззакония и зла,

Пусть жизнь будет добра полна,

Справедливости, чести и любви,



Пускай будут благостны ваши пути!

***

Эти смелые очень ребята,

Своей жизнью рискуют за нас.

От бандитских нападок нахальных

Берегут они всех каждый час.

Пожелаем им всем мы здоровья,

Счастья личного, веры в себя.



Восхищаемся вашей отвагой —В бой идете себя не храня.

***

Преступность попытается проснуться —

И тут как тут охранники судьбы,

И не успеет враг страны очнуться,

Как тут же будут все окружены.

Планировать преступность бесполезно,



Ведь справитесь в с нею без труда.Пускай наш поздравок полезныйПеред глазами будет навсегда.

Источник: pozdravok.ru