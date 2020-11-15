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Православный праздник 15 ноября - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской

10:00 15.11.2020 Фото: azbyka.ru
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Шуйская икона Божьей Матери также почиталась в селе Павлово Нижегородской губернии, жителей которого она избавила от чумы, проникшей в эти края из Молдавии во времена Екатерины II.

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Икона Божьей Матери Одигитрия, именуемая Шуйская

15 ноября 2020 года - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

15 ноября по новому стилю Православная церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии.

В те времена там свирепствовала, не ослабевая, моровая язва. Население города в этой беде прибегало к молитве, прося у Господа милости. Один благочестивый прихожанин Воскресенской церкви посоветовал своим согражданам собрать средства и заказать список со Смоленской иконы Божьей Матери, которая издревле считалась спасительницей русских людей от врагов и бед, и поставить ее в храме, что и было сделано. Икона была написана всего за семь дней; все это время жители Шуи постились и молились.

Когда образ был готов, священник Воскресенской церкви и народ перенесли ее в церковь и поставили в специально обустроенном месте. С этого момента моровая язва пошла на убыль — сначала в пределах Воскресенского прихода, а затем и во всем городе. В 1831 году прекратилась в Шуе и эпидемия холеры.

Позднее благодаря этой иконе, выставленной в храме, совершилось много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.

Интересно, что иконография Шуйской Богородицы отличается от своего прообраза, в частности позой Иисуса. На этой иконе он сидит к молящимся боком, поставив ступню правой ноги на левое колено, а запечатленный свиток поднимает прямо к лицу Богородицы.

Шуйская икона Божьей Матери также почиталась в селе Павлово Нижегородской губернии, жителей которого она избавила от чумы, проникшей в эти края из Молдавии во времена Екатерины II. Об этом в своей книге «Павлово и Ворсма — известные стально-слесарным производством села Нижегородской губернии» (1864 год) написал известный русский исследователь Алексей Смирнов.

Источник: calend.ru

15 ноября 2020 история праздник Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия Алексей Смирнов
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