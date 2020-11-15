Молитва на сегодня - 15 ноября Иконе Богородицы «Одигитрия» Шуйская

15 ноября 2020 года - День памяти Иконы Богородицы «Одигитрия» Шуйская
Празднование:
15 ноября
10 августа
История
Шуйская-Смоленская икона – поясное изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Спаситель сидит справа на левой руке Богоматери. Иконографической особенностью Шуйской иконы, отличающей ее от других икон Одигитрии, является характерное положение ручек и ножек Богомладенца: ступня правой ножки стоит на колене левой, пяточку Он поддерживает левой рукой. В правой руке Христа – свернутый свиток. Правой рукой Богоматерь поддерживает левую ножку Младенца.
История появления чудотворного образа Богоматери Шуйской Смоленской связана с эпидемией чумы, поразившей город Шую в 1654 году. Сказание об иконе сообщает, что прихожане церкви Воскресения предложили написать новый образ Богородицы Одигитрии Смоленской «во избавление от постигших их бед и несчастий». Написание новой иконы было поручено иконописцу Герасиму Тихоновичу Иконникову в 1655 году. Икону размером 110,7 х 88,7 см поместили в местном ряду слева от царских врат иконостаса Воскресенского собора в городе Шуе. Вскоре болезнь прекратилась, а от иконы продолжали совершаться чудотворения. Необычность иконографии Сказание объясняло первым чудом, происшедшим от иконы: несколько раз, когда иконописец пытался сделать изображение Богоматери Смоленской согласно иконописному подлиннику, чудесным образом изменялось положение рук и ног младенца Христа. Не осмеливаясь более исправлять увиденное, он счёл это чудом и явным проявлением Промысла Божия, и сообщил о случившемся начальству и горожанам.
Народ был поражён и испуган таким чудом, и с благоговением прославлял Бога. Иконописец дописал икону такой, как она сама начерталась. По указу царя Алексея Михайловича от 21 июля 1667 года и благословению патриарха Иоасафа, в Шую была направлена комиссия с целью установления подлинности чудес. Истина чудес была подтверждена и описана, а икона получила название „Смоленская-Шуйская Богоматерь“. С этого времени икона официально почитается чудотворной. В 1922 году в Шуе чудотворная Шуйская икона Пресвятой Богородицы была изъята из храма, и с тех пор ее местонахождение не известно.
Особая иконография чудотворного образа восходит к более раннему протографу, особенно распространенному в русской иконописи в XVI веке. Одним из ранних примеров является икона «Богоматери Одигитрии Шуйской» третьей четверти XVI века из собора Спасского монастыря в Муроме (собрание Муромского историко-художественного музея).
Празднование иконе совершается трижды: 10 августа (28 июля по старому стилю) – вместе с другими иконами «Одигитрия», 15 ноября (2 ноября по старому стилю) – в память написания иконы и начала прекращения эпидемии чумы, во вторник Светлой седмицы – в память первого зафиксированного чуда, происшедшего от иконы.
Молитвы
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Шуйской-Смоленской», глас 4
Я́ко многоце́нное сокро́вище прия́т град Шу́я/ чуде́сно напи́санную ико́ну Твою́,/ Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице,/ во исцеле́ние лю́тыя я́звы и во утеше́ние правосла́вных Тобо́ю дарова́нную,/ от нея́же исто́чники благода́тныя и до ны́не оби́льно излива́ются./ Проба́ви, Пречи́стая, и на бу́дущее вре́мя ми́лости Твоя́ ве́дущим Тя,/ храни́ град Твой и всю Ру́сскую зе́млю// и спаса́й люде́й, к Тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющих.
Перевод: Как драгоценное сокровище принял город Шуя написанную чудесным образом икону Твою, Пресвятая Владычица, Дева Богородица, для исцеления жестокой чумы и для утешения православных Тобой подаренную, от нее же и до сегодняшнего дня обильно изливаются источники благодати. Простирай, Пречистая, и в будущее время милость Твою к знающим Тебя, охраняй город Твой и всю Русскую землю и спасай людей, к Тебе с верой и любовью приходящих.
Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Шуйской-Смоленской», глас 4
Всеблага́я и преми́лостивая Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ припа́дающе пред святы́м и чудотво́рным Твои́м о́бразом,/ и́мже от лю́таго смерто́носия град Шу́ю дре́вле изба́вила еси́,/ уми́льно взыва́ем Ти:/ не преста́й под кро́вом Своея́ бла́гости/ сохраня́ти от бед и обстоя́ний град Твой/ и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския/ и моли́ти Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, // да спасе́т ду́ши на́ша.
Перевод: Всеблагая и премилостивая Защитница рода христианского, Пречистая Дева Богородица, преклоняя колена перед Твоим святым и чудотворным образом, которым от жестокой эпидемии город Шую ранее избавила Ты, смиренно взываем к Тебе: «Не переставай под покровом Своей доброты сохранять от бед и невзгод город Твой и все города и села страны Российской и молить Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших».
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Шуйской-Смоленской», глас 3
Ма́ти Бо́жия Пресвята́я,/ стено́ христиа́ном, гра́да на́шего Шу́и покро́в и заступле́ние!/ Моли́твы раб Твои́х, ко ико́не Твое́й припа́дающих, приими́,/ во испове́дании Правосла́вныя ве́ры укрепи́,/ от вся́кия напа́сти и беды́ изба́ви,/ ско́рби земны́я на ра́дость преложи́// и Сы́на Твоего́ моли́ гра́ду и лю́дем Твои́м в ми́ре спасти́ся.
Перевод: Матерь Божия Пресвятая, крепость христиан, города нашего Шуи защита и заступничество! Прими молитвы рабов Твоих, к иконе Твоей припадающих, укрепи в исповедании Православной веры, от всяческих бед и несчастий избавь, преврати скорби земные в радость и Сына Твоего моли городу и людям Твоим мирно спастись.
Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Шуйской-Смоленской», глас 6
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.
Перевод: Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»
Источник: azbyka.ru