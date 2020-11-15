5 самых неверных знаков Зодиака

По мнению астрологов, склонность к измене в отношениях зависит от того, под каким знаком Зодиака родился тот или иной «гуляка».

По мнению астрологов, склонность к измене в отношениях зависит от того, под каким знаком Зодиака родился тот или иной «гуляка»

Современный мир изобилует разными пороками, начиная от лжи и до садизма. Но один из самых распространенных пороков во всем мире на сегодняшний день — измена.

По мнению астрологов, склонность к измене в отношениях зависит от того, под каким знаком Зодиака родился тот или иной «гуляка».

Но у каждого представителя знака Зодиака есть свои наклонности, и свой, обособленный тип порока. Так, существует несколько типов людей: одни не переносят измену даже в мыслях, а другие считают такие «походы налево» в порядке вещей.

Астрологи проанализировали ситуацию, и пришли к выводу, что всех людей можно внести в созданный звездочетами особый календарь, который точно позволит разобраться, какие люди предрасположены к блужданию и постоянным изменам.

Знаки — изменники среди мужчин

Мужчин безошибочно можно соотнести к одним из самых «популярных» любителей пойти налево. В обществе даже считается, что подобное поведение у таких мужчин в крови. Вроде и в семью все несут, и детей любят, и супругу обожают. Но для полного счастья им не хватает любовницы.

Какие это знаки?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов понятия верности не существует вообще. Зарплату в дом принес? Детей из садика забрал? Ковры пропылесосил и в магазин за продуктами сходил. Какого рожна еще надо?

Но если это действительно так – когда же эти чертовы Близнецы успевают «сходить налево»?

Об этом рассказала своей подруге одна любовница: оказывается, встречалась женщина с женатым мужчиной в обеденный перерыв, а деньги и подарки он ей дарил со своей премии. О премии-то супруга могла и не знать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Скромные и даже стеснительные Стрельцы ведут себя так, что их даже невозможно заподозрить в измене. Собирается Стрелец с друзьями на ночную рыбалку, берет снасти, ночной фонарь, и перекус – надо же чем-то заняться, пока там рыбка начнет клевать.

Затем спокойно со всем этим снаряжением идет к любовнице, всю ночь с нею утешается, а утром идет в магазин, покупает свежих карасей и отправляется домой. Жена радехонька – во какой богатый улов выпал ее благоверному. И даже не спрашивает, откуда такие красавцы – караси: в ближайшей речке кроме окуней да ершей больше ничего не ловится.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мужчины, родившиеся в созвездии Рыб, отличается скоростью и легкостью принятия решений. Без тени смущения он может подвести к супруге свою любовницу и сказать: знакомься, Галя, это моя двоюродная сестра из Сибири приехала.

А потом окажется, что таких двоюродных сестричек у него полно по всем городам России. Вот почему-то только братьев двоюродных нет . Ну что ж, бывает.

Самые гулящие женские знаки Зодиака

Не только мужчины, но и женщины бывают склонны к изменам. Хотя и они приловчились маскировать свои измены рот супругов. Это могут быть срочные командировки, просьба подруги побыть с ее детьми, пока она навестит свою больную маму, и тому подобное.

Какие знаки Зодиака способны на любовные авантюры, и как умело они скрывают свои измены?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны с виду очень преданные супруги: ни за что даже предположить нельзя, что под такой добродетелью скрывается хитрая лиса. При любом застолье такая «Алиса» доведет мужа до спячки, а сама в это время будет утешаться с любовником. Если кто-то из знакомых скажет мужчине об этом — он ни за что не поверит.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представительницы, родившиеся под знаком Весов, могут слегка пофлиртовать с малознакомым мужчиной, а невинный флирт может перейти в постоянство. И незаметно в доме начнут появляться подарки и цветы. На вопрос супруга – откуда это все? Может прозвучать невинный ответ: подруга подарила в честь 10-летия их дружбы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Женщин – Близнецов считают самыми неверными в браке по мнению астрологов. Эти женщины очень ветрены, и ни за что не могут удержать себя, чтобы не изменить мужу.

Они легко увлекаются мужчинами, такими же пройдохами, как и сами женщины-Близнецы. Но их любовная связь дальше мимолетных свиданий не движется. Как говорится – «Мы странно встретились и странно разошлись».

Источник: rsute.ru