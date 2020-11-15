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Раки и Водолеи против Овнов: почему враждуют?

22:30 15.11.2020 Фото: pixabay.com
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Жизнерадостный Овен рад такому другу, как Водолей, ведь последний отличается дружелюбием, и готов всегда оказать помощь своему товарищу.

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По своему характеру Овен очень дружелюбный, и готов дружить со всеми

Овен – знак Огня. По своему характеру он очень дружелюбный, и готов дружить со всеми. Кроме Рака ( стихия Воды) и Водолея (стихия Воздуха). И вовсе не потому не складывается у них дружба, что этого не хочет сам Овен. Здесь причина кроется немного глубже. В чем именно она заключается?

Вражда между Овном и Раком

Как это часто бывает между друзьями, они дружили очень крепко, но однажды между ними стал кто-то третий, и Рак с Овном «побили горшки» — то есть рассорились.

Сначала Рак заподозрил Овна в недобропорядочности и легкомыслии. Затем Овен расстроился из-за того, что Рак (подопечный Марса) отправился развлекаться, и при этом ни слова не сказал о своих намерениях Овну.

Дружба Овна и Рака обычно заканчивается печально

Друга не надо просить ни о чем – с ним не страшна беда. Друг – это третье ваше плечо: он будет с вами всегда. Это если следовать утверждениям психологов. Но ведь и ученые бывает ошибаются. И самый верный друг предает, не моргнув и глазом. И дружба трещит по всем швам.

Овен делает вид, что ничего не замечает, Рак знает, что «накосячил», и молча страдает. Но так или иначе – дружбе конец: Водный знак злопамятен, и чем больше накопляется в нем обид – тем больше вероятности, что верный друг становится заклятым врагом. Дальше – больше. Разорвав дружбу с Раком – Овен начинает бояться, как бы Рак не выдал все его секреты после ссоры, ведь ему (Раку) известно о многих слабостях теперь уже бывшего друга.

Вражда между Овном и Водолеем

Жизнерадостный Овен рад такому другу, как Водолей, ведь последний отличается дружелюбием, и готов всегда оказать помощь своему товарищу. Но оба страдают высокомерием, и не желают уступать друг другу ни в чем. Что одному, что другому нравится быть в центре внимания, а это уже повод для соперничества.

Начинаются взаимные претензии из-за самых мелочных недоразумений. И если в каком-то конкурсе один победит другого — побежденный затаит злобу теперь уже на бывшего друга.

Если бы Овен занял немного другую позицию по отношению к своим друзьям, то Рак и Водолей не стали бы его врагами. Но эти двое не терпят снисходительного отношения к себе: им не хочется, чтобы ними манипулировали. А Овен – знак Огня,- эгоист, в итоге и поплатился и остался без друзей, превратив их в своих недругов.

Источник: rsute.ru

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