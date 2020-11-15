При родах что ощущает ребенок

Мама может вспомнить свою беременность, но вы когда-нибудь задумывались, что ребенок чувствовал? Что в то время происходило в наших маленьких детских мозгах? Получили ли мы удовольствие от процесса освобождения от материнской утробы?

Что в то время происходило в наших маленьких детских мозгах

Все мы переживаем чудо рождения. К сожалению, мы ничего не можем вспомнить.

Мама может вспомнить свою беременность, но вы когда-нибудь задумывались, что ребенок чувствовал? Что в то время происходило в наших маленьких детских мозгах? Получили ли мы удовольствие от процесса освобождения от материнской утробы?

К счастью, у нас есть ответы на все этапы родов, от предродовых до родов.

Что думают малыши во время беременности и родов:

Рэйчел Льюис рассказывает нам об этом .

1. Перед родами

Пока мама занята своими повседневными делами, ребенок решает, что пора выйти и познать мир. Итак, он начинает давить на родовые пути, расширяя шейку матки .

Тем временем мама начинает ощущать первую волну схваток, каждые 20 минут. Пока она кричит на папу, чтобы тот взял машину, и ради бога забудьте о публикации этого сообщения в Facebook, она также выпускает окситоцин . Гормон успокаивает ребенка, пока он не будет готов к рождению.

2. Во время родов

По мере того, как схватки мамы становятся более сильными, ребенок может чувствовать, что окружающее становится тесно, а кислород из плаценты мамы становится все меньше. Но это не повод для беспокойства, так как младенцы могут спать во время схваток.

Если мама решит использовать опиатные препараты в качестве обезболивающего, она и ребенок могут почувствовать сонливость. Младенцы, не принимающие лекарства, после рождения, как правило, бодрствуют и голодны. Мама должна расслабляться во время схваток, потому что, если она находится в стрессе, ребенок тоже.

3. Первый этап

По мере того, как время между схватками мамы становится короче, шейка матки постепенно расширяется еще больше.

Тем временем стенки вокруг ребенка постепенно сужаются, но боли он не чувствует. Кислорода стало даже меньше, чем раньше, поэтому маме рекомендуется дышать, несмотря на боль.

4. Второй этап

Сейчас мама пытается вытолкнуть ребенка из родовых путей (лучший способ сделать это - лежа, в бассейне или на четвереньках). Поскольку череп ребенка еще не закреплен, он может принимать форму родового канала по мере продвижения.

Доктор Энн Динс говорит, что младенцы физиологически подготовлены к этому. Детям в заднем, поперечном и тазовом предлежаниях требуется больше времени, чтобы пройти по родовым путям, потому что они были не в идеальном положении.

5. Доставка

Когда ребенок, наконец, проталкивается через родовые пути, он может испытать первоначальный шок. По словам доктора Динса, младенцы, рожденные в спокойных и плохо освещенных комнатах, обычно более спокойны. Как только чувство жжения пройдет, мама наконец-то сможет держать своего малыша.

«Это успокоит вашего ребенка, поможет регулировать его сердце и частоту дыхания, согреет его и запустит гормональный процесс для кормления грудью» , - сказала Дру Кэмпбелл, старшая акушерка в поликлинике Health Bay в Дубае.

И вот оно: чудо жизни! Ты помнишь это? Вы бы хотели?

Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в ноябре 2015 года и была обновлена ​​с учетом последней информации.

Кейтлин Пена - писатель и редактор YourTango. Ее работы также были представлены в «Каталоге мыслей», Huffington Post, Yahoo, Psych Central и BRIDES.

Источник: yourtango.com