Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 ноября 2020 в России и мире

• День молочных коктейлей
• День шоколадного кекса (Chocolate Cupcake Day)
• Всероссийский день призывника
• Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
• День петербургского бухгалтера
• Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day)
• День Каспийской флотилии
• Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
• День писателя в заключении (Day of the Imprisoned Writer)
• Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)
• День работников сельского хозяйства - Украина, Казахстан, Беларусь
• День пряного печенья (Spicy Hermit Cookie Day) - США
• День мира - Кот-д`Ивуар
• День барабанщика (National Drummer Day) - США
• День посадки деревьев - Шри-Ланка
• Праздник короля (The King`s Feast) - Бельгия
• День филантропа (National Philanthropy Day) - США
• День «Я люблю писать» (I Love to Write Day) - США
• День финансиста и национальной валюты - Казахстан
• Праздник детей «Сити-го-сан» (Shichi-Go-San) - Япония
• День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - Кыргызстан
• День святого Леопольда - Австрия
• День независимости - Палестина
• Праздник «Говардхан Пуджа» (Govardhan Puja) - Индия
• День немецкоязычного сообщества - Бельгия
• День провозглашения республики - Бразилия
• Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы
• Акиндин и Пигасий (Житница)
Важные даты
1458 – разделение Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.
1764 – в Петербурге учреждённая семью годами ранее Академия трёх знатнейших художеств преобразуется в Российскую императорскую Академию художеств.
1815 – первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно.
1881 – капитан 1 ранга Александр Можайский получает от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд.
1884 – в США зарегистрировано Общество Сторожевой башни
1899 – Уинстон Черчилль взят в плен бурами во время передачи военного репортажа в качестве репортёра для Morning Post.
1905 – расстрел восставших матросов в Севастополе.
1905 – в Санкт - Петербурге открыт "Пушкинский дом" - Литературный музей при РАН (фото)
1917 - указ о демобилизации старой армии.
1923 – постановление ВЦИК о преобразовании ГПУ НКВД РСФСР в ОГПУ при СНК СССР.
1930 – в «Правде» и «Известиях» Максим Горький выступает со знаменитой статьёй «Если враг не сдаётся – его уничтожают». Статья эта появляется во время процесса над Промпартией.
1933 – в Москве началось регулярное движение троллейбусов.
1934 – в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.
1942 - состоялся первый полёт Не-219, самолёта, на котором впервые серийно устанавливали пневмокатапульту.
1957 - первый полёт межконтинентального турбовинтового пассажирского самолёта Ту-114.
1966 – открыт десятый спутник Сатурна, получивший название Янус.
1982 – похороны Л. И. Брежнева на Красной площади.
1995 - последний день перерегистрации акций АО «МММ».
2000 – приказом Президента Украины Л.Д. Кучмы остановлен последний работающий реактор Чернобыльской АЭС, тем самым станция полностью выведена из эксплуатации.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend