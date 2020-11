Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 ноября 2020 в России и мире

День Каспийской флотилии 15 ноября

• День молочных коктейлей

• День шоколадного кекса (Chocolate Cupcake Day)

• Всероссийский день призывника



• День подразделений по борьбе с организованной преступностью (ОБОП, УБОП, РУБОП) МВД РФ• Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери• День петербургского бухгалтера• Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day)• День Каспийской флотилии• Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий• День писателя в заключении (Day of the Imprisoned Writer)• Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)• День очистки холодильника (Clean Out Your Refrigerator Day) - США• День работников сельского хозяйства - Украина, Казахстан, Беларусь• День пряного печенья (Spicy Hermit Cookie Day) - США• День мира - Кот-д`Ивуар• День барабанщика (National Drummer Day) - США• День посадки деревьев - Шри-Ланка• Праздник короля (The King`s Feast) - Бельгия• День филантропа (National Philanthropy Day) - США• День бандт-кекса (National Bundt Cake Day) - США• День «Я люблю писать» (I Love to Write Day) - США• День финансиста и национальной валюты - Казахстан• Праздник детей «Сити-го-сан» (Shichi-Go-San) - Япония• День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - Кыргызстан• День святого Леопольда - Австрия• День независимости - Палестина• Праздник «Говардхан Пуджа» (Govardhan Puja) - Индия• День народного траура (Volkstrauertag) - Германия• День немецкоязычного сообщества - Бельгия• День провозглашения республики - Бразилия• Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы• Акиндин и Пигасий (Житница)

Важные даты

1458 – разделение Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.

1764 – в Петербурге учреждённая семью годами ранее Академия трёх знатнейших художеств преобразуется в Российскую императорскую Академию художеств.



1811 – основывается петербургский Попечительный совет для бедных.1815 – первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно.1881 – капитан 1 ранга Александр Можайский получает от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд.1884 – в США зарегистрировано Общество Сторожевой башни1899 – Уинстон Черчилль взят в плен бурами во время передачи военного репортажа в качестве репортёра для Morning Post.1905 – расстрел восставших матросов в Севастополе.1905 – в Санкт - Петербурге открыт "Пушкинский дом" - Литературный музей при РАН (фото)1917 - указ о демобилизации старой армии.1919 – в России Красная армия берёт Омск.1923 – постановление ВЦИК о преобразовании ГПУ НКВД РСФСР в ОГПУ при СНК СССР.1930 – в «Правде» и «Известиях» Максим Горький выступает со знаменитой статьёй «Если враг не сдаётся – его уничтожают». Статья эта появляется во время процесса над Промпартией.1933 – в Москве началось регулярное движение троллейбусов.1934 – в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.1942 - состоялся первый полёт Не-219, самолёта, на котором впервые серийно устанавливали пневмокатапульту.1957 - первый полёт межконтинентального турбовинтового пассажирского самолёта Ту-114.1966 – открыт десятый спутник Сатурна, получивший название Янус.1968 - лайнер «Королева Елизавета» заканчивает последнее трансатлантическое путешествие.1982 – похороны Л. И. Брежнева на Красной площади.1995 - последний день перерегистрации акций АО «МММ».2000 – приказом Президента Украины Л.Д. Кучмы остановлен последний работающий реактор Чернобыльской АЭС, тем самым станция полностью выведена из эксплуатации.

