Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 15 ноября 2020 в день

В старину в этот день было принято задабривать овинника – духа, живущего в овине и оберегающего хлеб, для него варили кашу и пекли хлеб.

По церковному преданию, чудотворную силу икона проявила, как только иконописец сделал набросок

15 ноября (2 ноября по старому стилю) православная церковь отмечает память Шуйской-Смоленской иконы Божьей Матери.

История появления чудотворного образа связана с разбушевавшейся в 1654 году в городе Шуя чумой. По преданию, в самый разгар эпидемии один благочестивый прихожанин Воскресенского храма посоветовал горожанам собрать средства, чтобы заказать список иконы Смоленской Божьей Матери, которая считалась спасительницей от бед.

Жители Шуи так и сделали, а написание иконы поручили в 1655 году местному иконописцу Герасиму Иконникову. Работа над образом заняла семь дней, во время которых горожане постились, молились и просили Господа простить их грехи.

По церковному преданию, чудотворную силу икона проявила, как только иконописец сделал набросок. После этого образ будто бы появлялся сам. По рассказу Герасима, он в точности повторил положение Матери Божьей и маленького Христа со Смоленской иконы, однако на следующий день не узнал своей работы. Ручки и ножки Сына Божьего были в абсолютно другой позе. Это было первым чудом образа животворящего.

Когда образ был готов, священник и народ перенесли его в церковь и поставили в специальном месте. С этого момента эпидемия пошла на спад — сначала в Воскресенском приходе, а затем и во всем городе. В 1831 году эпидемия прекратилась окончательно.

Впоследствии образ неоднократно совершал чудеса, даруя исцеление. Четыре раза в год совершается празднование в честь Шуйской иконы Божьей Матери. Праздник 15 ноября посвящен написанию иконы.

Также православные верующие вспоминают в этот день святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. На Руси этот день называли "Акиндин", "Акиндин и Пегасий","Пигасий", "житницы". В старину приговаривали, что "Акиндин разжигает овин, а Пегасий солнце гасит". Это означало, что день все быстрее идет на убыль и надо отгонять темень, но делать осторожно, чтобы не спалить дом.

С этого дня наши предки с особым усердием заботились о свете и зерне в закромах и проводили различные обряды, связанные с ними. Например, в день Акиндина и Пигасия пытались задобрить овинника – духа, живущего в овине, оберегающего хлеб. Этот дух пришел в быт православных из славянских верований, однако крестьяне в старину по-прежнему относились к нему с уважением и опаской. Это почитание отражено даже в летописях. В честь праздника овиннику оставляли еду, например горшок каши или свежеиспеченный хлеб и соль.

Также обязательно надо было благодарить овинника, если зерно и само строение оставались в целости и сохранности.

Уважение к овиннику было связано прежде всего с тем, где он обитал, а именно с овином, в котором хранились жизненно важные для крестьян запасы зерна, которые легко могли пропасть – например, сгореть или сгнить.

Также древние с почитанием относились к огню, который, как считалось, имел божественное происхождение и появился от меча архангела. Он стоял у ворот рая, чтобы изгнанный Адам не смог вернуться обратно, но позволил ему взять огонь, от которого произошел весь огонь на земле.

Были в этот день и приметы, связанные с погодой. Например, считалось, что если в этот день выпадет снег, то не растает до следующей весны, а зима будет суровой. Если в этот день тепло – то и зимы ждать скоро не следует. Если слышен крик снегирей – скоро похолодает. Также мороз предвещали частые полеты галок и синиц по двору.

Источник: sputniknews