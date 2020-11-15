Какую погоду обещают синоптики в Бердске на 15 ноября 2020?

В понедельник, 16 ноября, такая погода сохранится, только чуть-чуть похолодает - на пару градусов.

Бердск засыпало снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный переходом на северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -5, -10°С, при прояснениях до -15°С, днем -2, -7°С.

В Бердске синоптики на 15 ноября прогнозируют небольшой снег и температуру днем около 4-5 градусов ниже нуля. В понедельник, 16 ноября, тоже обещают снегопады и усиление мороза на пару градусов.