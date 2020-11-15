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Сгорели 10 пациентов при пожаре в ковидном госпитале. Еще 7 человек находятся в критическом состоянии

10:42 15.11.2020 Фото: pixabay.com
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В том числе пострадал дежурный врач, который пытался спасти пациентов от огня и получил ожоги первой и второй степени.

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Десять человек погибли при пожаре в румынской больнице для лечения COVID

В городе Пьятра-Нямц на северо-востоке Румынии десять человек погибли при пожаре в больнице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную инспекцию по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, еще десять человек пострадали. Семеро из них находятся в критическом состоянии. В том числе пострадал дежурный врач, который пытался спасти пациентов от огня и получил ожоги первой и второй степени.

Пожар начался палате интенсивной терапии, предназначенной для пациентов с COVID-19. В Минздраве Румынии сообщили, что причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание. Associated Press отмечает, что больница находилась в плохом состоянии.

COVID-19 больница дежурный врач короткое замыкание погибли пожар получил ожоги пострадали
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