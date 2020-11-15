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Как Трамп попал в знаменитый фильм "Один дома-2", признался режиссер

10:26 15.11.2020 Фото: Википедии
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Будущий президент США воспользовался тем, что был хозяином отеля "Плаза", где проходили съемки. Но кадры с ним оставили, так как они понравились зрителям.

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Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"

Режиссер фильма "Один дома-2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину.

По словам режиссера, команда выбрала для съемок фильма отель "Плаза", на тот момент принадлежавший Трампу. Однако когда будущему американскому лидеру передавали гонорар, тот выдвинул кинематографистам необычное условие.

"Единственный способ, при котором вы сможете проводить съемки в отеле, — это если я буду в фильме", — передал слова Трампа Коламбус в беседе с Insider.

По словам режиссера, он решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма.

гонорар кино отель съемки Дональд Трамп Крис Коламбус
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