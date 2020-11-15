Бойкотировать новогодние шоу призвал Меладзе коллег по сцене: "Пусть нас не заметят"

По его мнению, такой шаг расстроил бы многих телезрителей, но привлек бы внимание общественности к проблеме артистов, которые из-за пандемии остались без заработков.

Валерий Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу

Певец Валерий Меладзе не призывал к бойкоту новогодних шоу, а лишь предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без развлекательных программ. Об этом он сам заявил в интервью «МК».

«Я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ», — сказал Меладзе в беседе с «МК».

По его мнению, такой шаг расстроил бы многих телезрителей, но привлек бы внимание общественности к проблеме артистов. «Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш — пусть и в Новый год нас не заметят», — отметил он.

Музыкант добавил, получил предложения участвовать в новогодних программах, но пока не принял для себя решения. Он также отметил, что из-за ограничений остался почти без всего годового заработка. По его мнению, потери всей отрасли составили около 90%.

Ранее Меладзе написал в Instagram, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции музыканты, техники и промоутеры сидят без работы и без зарплаты уже восемь месяцев, «и это никого не волнует».

Артист напомнил, что до 15 января в Москве отменили спектакли, концерты и другие массовые мероприятия. По его мнению, если из-за ограничений нельзя проводить концерты, то тогда артистам стоит также запретить участие в новогодних съемках на телевидении.