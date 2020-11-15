Розыск: ограбил с пистолетом киоск фаст фуда неизвестный в Новосибирске

Он заставил продавца отдать ему деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

Продавцу пришлось отдать грабителю все деньги

Сотрудниками отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый, который 26 октября около 05.00 утра с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук. В киоске торгуют фаст фудом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой). Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77.

Конфиденциальность гарантируется.