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Розыск: ограбил с пистолетом киоск фаст фуда неизвестный в Новосибирске

10:13 15.11.2020 Фото: Скриншот
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Он заставил продавца отдать ему деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой).

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Продавцу пришлось отдать грабителю все деньги

Сотрудниками отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый, который 26 октября около 05.00 утра с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук. В киоске торгуют фаст фудом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой). Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77.

Конфиденциальность гарантируется.

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