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Попал на видео таксист, открутивший ниппель с колеса нарушившей ПДД автоледи в Новосибирске

10:39 15.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пострадавшая заявила, что водитель такси орал матом и толкал ее на глазах ребенка, находившегося у нее в машине. Впрочем, комментаторы не очень пожалели девушку.

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Инцидент произошел на "темной" дороге

В соцсетях разместили видео, на котором водитель такси «Uber» решил научить девушку правилам дорожного движения, открутив и выкинув ниппель от колеса прямо на проезжей части. События произошли утром 15 ноября в Новосибирске.

-Мужчина орал матом, оскорблял, после чего толкнул и девушка упала, повредив ногу. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у маленького ребенка, который жутко испугался, - сообщает АСТ-54.

По просьбе автора, публикация размещена анонимно. Между тем, в комментариях защищают как раз таксиста.

Dmitry Gritsenko
-Он вроде вежливо попросил. С ребенком едет, за правилами и положением ТС на дороге не следит, вот и результат.

Svetlanka Gautsel
-Все должны меня понять, ведь я же мать.

Наталья Руднева
-Мужик, конечно, всегда должен оставаться мужиком, но по секундному ролику кажется, что дама сама выпрашивала! Перестаньте кичиться детьми! Кроме нас, родителей, они не интересны никому!!!

Андрей Капитанов
-Не знаю, конечно, всей ситуации, но разве ребёнок даёт право отступать от правил?) Видимо, у мужика накипело. На видео вполне вежливо просит.

Роман Соловьев
-Лучше бы уж не выкладывала, сама и опозорилась.

Анастасия Сафонова
-Там ещё надо понять, какая девушка. Пусть тоже лицо своё покажет

Артём Халин
-Что-то в истории явно недосказано...

Наталья Валерьевна
-По этому куску вообще не понятно, что происходит и почему он пришёл ей ниппели крутить. Судя по голосу и интонации "жертвы", высока вероятность, что она сама спровоцировала конфликт.

автоледи водитель такси конфликт орал ПДД
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От редакции

Кто прав?

Аноним, 15 ноября 2020 10:44
НВР:
Таксист молодец! Баба автоправа купила,а мозги не купила!

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