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Мертвым нашли профессора СПбГУ рядом с любимым оружием киллеров в собственной квартире

11:06 15.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Александр Дриккер оставил два прощальных письма. Правоохранители выясняют происхождение ТТ, у которого спилен идентификационный номер.

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Ученый из Петербурга найден мертвым в своей квартире

Тело преподавателя ведущего петербургского вуза найдено в Выборгском районе города. Полиция приехала на заявку об огнестрельном ранении и обнаружила странное.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, трагедия произошла накануне днем в квартире дома на 2-м Муринском проспекте. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия одну гильзу, пять патронов и пистолет ТТ. Больше всего вопросов к оружию — у легендарного тульского Токарева спилен идентификационный номер.

Об обстоятельствах смерти заслуженного профессора СПбГУ Александра Дриккера оперативникам рассказала его супруга. Она отлучилась на полчаса — погулять с собакой, а когда вернулась, нашла мужа мертвым. Тяжелая болезнь и два прощальных письма не оставляют места для интриги.

Александр Самойлович Дриккер последние годы читал лекции на философском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета. Его величина измеряется десятками научных работ в области физической теории информации, эволюции культуры, эстетики применения новых информационных технологий. Доктор культурологических наук, профессор — он руководил созданием информационной базы Государственного Русского музея. В 2012 году был издан учебник «Философия музея», в соавторах Дриккера значится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пандемия коронавируса отправила 78-летнего ученого на самоизоляцию и, по сути, оставила наедине с онкологическим заболеванием. Профессор Дриккер продолжал работать дистанционно, несмотря на возраст, он прекрасно разбирался в современных технологиях. Цифровизация входила в сферу его профессиональных интересов.

По информации «Фонтанки», главный вопрос, который сейчас занимает правоохранительные органы, это происхождение боевого пистолета ТТ. Вероятно, ответы даст баллистическая экспертиза.

Пистолет тульского Токарева считается любимым оружием киллеров и спецслужб. Созданный в 30-е годы прошлого века, ТТ изначально состоял на вооружении НКВД. В годы Великой Отечественной войны его использовали партизаны. После того, как был изобретен пистолет Макарова, ТТ сняли с производства. В новейшей истории России тульский Токарева считается служебным оружием судебных приставов, вневедомственной охраны, сотрудников фельдъегерской службы и инкассаторов. Также он включен в перечень наградного оружия.

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Откуда пистолет?

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