Что аферисты могут узнать про вас по номеру телефона, перечислил эксперт

Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по вашему номеру телефона

По номеру телефона злоумышленники могут определить фамилию, имя и отчество владельца, паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты, а затем выяснить информацию о наличии собственности, недвижимости или автомобиля и многом другом. К сожалению, большая часть баз данных открыта для любого гражданина, имеющего доступ к паспортным данным, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Cуществует большое количество угроз нашим персональным данным.

"Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", — отмечает эксперт.

В госорганах действуют правила безопасности, по которым должны работать информационные системы, программное обеспечение, инфраструктура и регламенты работы сотрудников. В бизнесе таких правил гораздо меньше, есть лишь регламенты хранения данных, но обработка может осуществляться без ограничений.

Как правило, злоумышленники имеют подельников в разных бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, у которых есть доступ к персональным данным граждан. "В теории до сих пор известны случаи, когда но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты", — уточняет эксперт.

По этим паспортным данным возможно узнать о наличии собственности, недвижимости или автомобилей.

Также возможно узнать историю судебных разбирательств, информацию о наличии долгов в ФССП. Можно проверить человека на наличие в базе розыска МВД, узнать о долгах по налогам, штрафах в ГИБДД, узнать банковскую кредитную историю.

К сожалению, большая часть баз данных открыта для любого гражданина, имеющего доступ к паспортным данным, и полностью обезопасить от такого мониторинга сможет либо электронный паспорт или двухфакторная авторизация к таким сервисам.

"Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в 3-4 года", — сказал Щельцин.