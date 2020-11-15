Два сгоревших трупа нашли после пожара в сельском доме в Новосибирской области. Жертв может быть больше

Загоревшийся ранним утром в воскресенье дом в с. Новомихайловка в Коченевском районе тушили более трех часов. На место ЧП выехал замруководителя регионального управления СК.

Пожарные разбирают пожарище в поисках погибших

15 ноября в следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме села Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области.

-При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящий момент пожарные продолжают работу по разбору сгоревших конструкций жилого дома. По предварительной информации в здании могли находиться еще люди, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя регионального управления СК Анастасия Кулешова.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как уточнила Кулешова, на место ЧП выехал первый замруководителя областного СКР Антон Бадулин.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, более трёх часов понадобилось сотрудникам МЧС России и пожарным-добровольцам для ликвидации открытого горения во время крупного пожара в селе Новомихайловка в Коченёвском районе. В настоящий момент пожарные продолжают работу по разбору сгоревших конструкций жилого дома. По предварительной информации в здании могли находиться люди.

-15 ноября около 04:30 от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Советская. Первыми на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда Новомихайловского сельского совета. В это время бревенчатый дом и веранда были охвачены огнём, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий, что свидетельствует о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану, - рассказали в спасательном ведомстве.

В течение 48 минут сотрудники МЧС России совместно с пожарными-добровольцами локализовали возгорание и не позволили распространиться огню на соседние жилые строения. Ещё более двух с половиной часов специалисты пожарной охраны ликвидировали открытый огонь (ликвидация открытого горения в 08:00). Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняла большая площадь горения, наличие горючих материалов и конструкций, а также отсутствие водоисточников – осуществлялся забор воды путём подвоза от ближайшей водозаборной скважины на расстоянии 2,5 км.

По предварительным данным общая площадь пожара составила 188 кв. м. Для исключения повторного возгорания продолжается работа по проливке, а также разбор обгоревших конструкций. После завершения всех необходимых работ и объявлении о полной ликвидации пожара дознаватели МЧС России приступят к установлению причины и обстоятельств произошедшего.

Всего на реагирование задействовано пятнадцать человек и шесть единиц техники.