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Пишет экодиктант Россия: интересные вопросы посвящены переработке отходов. Проверь себя!

12:14 15.11.2020 Фото: экодиктант.рус
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Диктант позволяет проверить свою экологическую грамотность, чтобы не совершать правонарушений в этой сфере. Как написать экодиктант?

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Проверь свои знания-прими участие в экологическом диктанте

15 ноября по всей России стартовал Всероссийский экологический диктант. В Экодиктанте принимают участие более 2 миллионов человек. В масштабной проверке экологических знаний может принять участие каждый желающий в возрасте от 12 лет.

По словам участников, вопросы интересные и познавательные, каждый от уровня своих знаний мог пройти тест.

15 и 16 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. В этом году он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Целями мероприятия являются формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основой составляющей экологической безопасности.

Экодиктант пройдет в офлайн и онлайн форматах, на базе интернет-портала экодиктант.рус. На нем доступны обучающие видеоролики, а также сервисы, позволяющие участвовать в мероприятии, получить результаты прохождения и сертификат участника или победителя в зависимости от количества набранных баллов.

Мероприятие организовано по инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания Российской Федерации, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».

Что ждёт гостей портала Экодиктант.рус?

– познавательные экоуроки для желающих освежить знания об охране окружающей среды перед Экодиктантом;

– информация об оффлайн-площадках в регионах страны;

– возможность пройти Экодиктант в формате онлайн (с полуночи 15 ноября по 23.00 16 ноября);

– личный кабинет, в котором можно узнать свои результаты и получить сертификат или диплом в зависимости от количества набранных баллов.

Сохраним природу вместе: узнай как – пройти Экодиктант!

диктант интересные вопросы портал результаты экологический
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