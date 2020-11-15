Какие услуги ЖКХ считаются некачественными и за них можно не платить? Разъясняем

Россиянам объяснили, какие услуги ЖКХ считаются некачественными. За них можно не платить

Россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. К ним относятся грязная вода или холодные батареи зимой.

«Холодная вода в кране должна быть питьевой. Требования к ее составу и свойствам, в том числе прозрачности и вкусу, определены в СанПиН 2.1.4.1074-01. Жильцы не должны платить за дни, когда они получали грязную или невкусную воду», — передает «Парламентская газета».

Отмечается, что необходимая температура горячей воды 60-70 градусов. При этом допустимы отклонения на пять градусов ночью, на три — днем. Каждые плюс или минус три градуса снижают размер платежа на 0,1 процента за час нарушения. Если температура воды ниже 40 градусов, то за время ее подачи жильцы должны платить по тарифу как за холодную.

В нормативах также указано, что допустимый срок перерыва в водоснабжении — восемь часов суммарно в течение месяца или четыре часа за раз. Это не касается ежегодного профилактического ремонта труб. При авариях на тупиковых сетях горячую воду разрешено перекрыть на 24 часа. За каждый час «засухи» свыше нормы плата должна быть снижена на 0,15 процента.

Отключать батареи разрешается на 24 часа суммарно в течение месяца. Каждый лишний час холода в квартире отнимает от платежа по 0,15 процента. Аналогичные скидки положены за «недотоп» и «перетоп». По стандарту, в жилых помещениях должно быть +18, а в угловых комнатах +20 градусов. Без электричества россияне могут провести максимум 24 чеса, если в доме один источник питания. За лишний час без света платеж снижается на 0,15%.