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Четыре жертвы страшного пожара: Среди сгоревших есть ребенок. Возбудил дело СК Новосибирской области

12:44 15.11.2020 Фото: СКР
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Личности и возраст погибших устанавливаются. Трупы обнаружили в с. Новомихайловка в Коченёвском районе после того, как потушили пожар. Дом сгорел дотла.

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Дом, где нашли 4 трупа, выгорел дотла

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, во время которого погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Трагедия случилась ранним утром в воскресенье, 15 ноября.

-Сегодня в следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Советская в селе Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. Личности и возраст погибших устанавливаются, сообщили старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты СКР.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками МЧС осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожар случился ранним утром. Сначала после тушения, которое продолжалось более трех часов, обнаружили 2 тела. Но соседи сказали, что в доме находилось больше людей.

дотла криминалисты погибли четыре человека пожар уголовное дело Анастасия Кулешова
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