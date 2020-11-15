Это шок: Перевалило за 20 000 число зараженных COVID-19 на 15 ноября в Новосибирской области

Скончались в регионе за последние сутки 7 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 655 человек.

Ещё 176 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 15 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 20 001 случай инфицирования коронавирусом (+176 за минувшие сутки), в том числе у 1285 детей. 16307 человек выписаны с выздоровлением (+83 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 72 года, 81 год, женщины в возрасте 65 лет, 68 лет и две женщины в возрасте 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 655 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 157 человек. На ИВЛ — 66 пациентов. Всего госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3790.

В больницы районов области госпитализированы 1748 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 825 313 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 740 жителей региона, 60 746 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердску выявили еще 11 зараженных. Таким образом общее число инфицированных достигло 697.