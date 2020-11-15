Сгорела семья из 4 человек с 14-летней девочкой: Названа причина трагического пожара в Новосибирской области

В селе Новомихайловка, где 15 ноября выгорел дотла жилой дом, установили личности погибших. Ими оказались хозяин дома, 1949 г.р., его супруга, 1954 г.р., их дочь, 1976 г.р. и ее 14-летняя дочь. С родственниками и соседями работает психолог МЧС.

В селе Новомихайловка, где 4 человека погибли на пожаре, работает оперативная группа и психолог МЧС России

Сегодня, 15 ноября, в следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Советской в селе Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. О пожаре сообщили соседи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

На место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты СКР.

-В ходе проведения первоначальных следственных действий были установлены личности погибших. Ими оказались хозяин дома, 1949 г.р., его супруга, 1954 г.р., их дочь, 1976 г.р. и ее 14-летняя дочь. В настоящее время следователями СКР осмотрено место происшествия, продолжается опрос очевидцев и родственников погибших, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на веранде дома, где находился распределительный щит электроприборов. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз, - рассказала вечером в воскресенье старший помощник руководителя регионального СК Анастасия Кулешова.

На место ЧП из Новосибирска прибыла оперативная группа под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковника внутренней службы Алексея Брызгалова. Специалистам чрезвычайного ведомства совместно со следственными органами предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Также из столицы региона прибыл психолог МЧС России для оказания экстренной психологической помощи родственникам и соседям погибших.

-В результате пожара огнём повреждены жилой дом, пристроенная веранда, а также надворные постройки: баня из бруса, дощатый гараж и дровяник. Соседние жилые дома не пострадали. К реагированию на происшествие задействовали 31 человека и 12 единиц техники, - сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте трагического пожара в селе Новомихайловка, где во время разбора обгоревших конструкций жилого дома обнаружены четыре человека без признаков жизни, продолжают работу следственные органы, оперативная группа МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Все действия направлены для выяснения причины и всех обстоятельств происшествия.

Всего на ликвидацию последствий пожара и для проведения следственных действий в селе Новомихайловка Коченёвского района задействовали 31 человека и двенадцать единиц техники. На место происшествия прибыла испытательная пожарная лаборатория, которая совместно с дознавателями МЧС России и следователями Следственного комитета России осуществляют все необходимые мероприятия для установления причины возникновения пожара. По имеющейся информации, специалистами администрации Новомихайловского сельского совета с семьёй сгоревшего дома проводился инструктаж по пожарной безопасности в конце октября текущего года.

Кроме того, продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России и психолог чрезвычайного ведомства, который оказывает экстренную психологическую помощь родственникам и соседям погибших.

Напомним, пожар произошёл 15 ноября около 04:30. Сотрудники МЧС России и добровольные пожарные более трёх часов боролись с огнём. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений произошло обрушение кровли. В результате пожара огнём повреждены жилой дом, пристроенная веранда, а также надворные постройки: баня из бруса, дощатый гараж и дровяник. Соседние жилые дома не пострадали. Общая площадь пожара составила 194 кв. метра.

Специалисты МЧС России отмечают, что в связи с понижением температуры увеличивается количество бытовых пожаров, особенно в частном секторе, и призывают жителей быть предельно осторожными с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

По оперативным сведениям, на территории Новосибирской области с начала 2020 года произошло более 3000 бытовых пожаров. По причине неосторожного обращения с огнём зафиксировано 1960 пожаров, неправильной эксплуатации или неисправности электрооборудования – 299, неправильного устройства и неисправности отопительных печей – 136.